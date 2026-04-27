Església
El Papa proclama màrtir el moianès Manuel Berenguer Clusella
Lleó XIV ha reconegut una cinquantena de persones que van morir durant el 1936 en diversos indrets de Catalunya
Irene Savio
El papa Lleó XIV ha proclamat el martiri —o mort, per "odi a la fe", en argot vaticà— d’un altre mig centenar de fidels i sacerdots catalans, assassinats en el context de la Guerra Civil Espanyola, segons ha informat aquest dilluns l’oficina de premsa de la Santa Seu. Entre ells hi ha Manuel Berenguer Clusella, sacerdot diocesà nascut el 1906 a Castellterçol (Moianès) i que va ser assassinat el 7 de novembre del 1936, a Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
"Durant l’audiència concedida a la seva eminència el senyor cardenal Marcello Semeraro, prefecte del Dicasteri per a les Causes dels Sants", el Papa ha autoritzat a promulgar "el martiri dels Servents de Déu Estanislao Ortega García (en el segle: Lorenzo) i els seus 48 companys, religiosos professos de l’Institut dels Germans de la Instrucció Cristiana de Sant Gabriel". De la mateixa manera, també s’ha concedit el mateix estatus a Manuel Berenguer Clusella qui, com els anteriors, va ser "assassinat entre els mesos de juliol i novembre del 1936, en diversos indrets de Catalunya en el context de la mateixa persecució", ha argumentat la Santa Seu.
Llarga llista
Els nous màrtirs integren una llarga llista de fidels i sacerdots als quals el Vaticà ha anat donant aquest reconeixement des dels anys 80 del segle passat. Des d’aleshores s’han elevat a aquest estatus més de 2.000 fidels i sacerdots catòlics. El seu record se celebra cada any al novembre, des del 2010.
A més, aquest mateix dilluns, Lleó XIV també ha reconegut l’"ofrena de vida" del Servent de Déu Pedro Manuel Salado Alba. Aquest fidel laic, membre de l’Associació 'Hogar de Nazaret', va néixer a Chiclana de la Frontera (Cadis) el 1968 i va morir el febrer del 2012 a Atacames, a l’Equador.
