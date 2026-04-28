Castellcir acull aquest diumenge una nova edició de la Fira de l'oli

El certamen es farà al matí, i exposarà varietats d'arbequina, argudell, i cosmètics d'aloe vera

La fira arriba a la segona edició

La fira arriba a la segona edició / Arxiu

Castellcir

Aquest pròxim diumenge, 3 de maig al matí, Castellcir celebrarà la segona edició de la Fira de l’oli i productes del Moianès, que se situarà al centre del poble i mostrarà tota mena d'olis comestibles de les varietats arbequina i argudell i també els cosmètics d’aloe vera.

Aquesta edició destacarà també per aplegar a plaça una nombrosa varietat de productes de la terra com les verdures, els embotits, els formatges, les cerveses, etc.; sense oblidar-nos del bon pa i la coca de pagès del forn local.

