Denuncien un abocament de residus carnis a Moià i a Calders: "Incompleixen la normativa a tort i a dret i ningú fa res"
L'entitat ecologista El Fanal ha presentat una queixa formal davant el Departament d’Agricultura, l’Agència de Salut Pública i l’Agència de Residus
El col·lectiu també ha alertat dels riscos sanitaris que comporten aquests abocaments, que ja han succeït diverses vegades
Un camió que transportava residus carnis va perdre dimarts al matí part de la càrrega a les carreteres de Manresa i de Vic, al terme de Moià, així com a l'N-141c en direcció a Calders, segons ha informat l’entitat ecologista El Fanal. El col·lectiu ha presentat una denúncia davant el Departament d’Agricultura, l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Agència de Residus de Catalunya, i ha qualificat els fets d’“irresponsabilitat brutal”, tot remarcant que no és la primera vegada que succeeix.
Dimarts al matí, els veïns de Moià es van trobar vísceres d’animals escampades en una de les principals vies del municipi, les carreteres de Vic i de Manresa. L’abocament continuava per l'N-141c, ja dins del terme municipal de Calders, just abans d’arribar al nucli urbà. Segons Pilar Clapers, membre d’El Fanal, “es veia claríssimament que era un camió que havia anat perdent aquests residus carnis”. D’acord amb el col·lectiu, es tractaria de càrrega provinent de l’escorxador ubicat al mateix municipi.
Aquell mateix dia, l’ecologista va localitzar un camió aturat a l’altura de la masia de la Grossa, a Calders: “Feia molta pudor i al costat també hi havia un vehicle de manteniment de carreteres”. A partir d’aquest punt, ja no es van detectar més restes a la via. Clapers assegura que després El Fanal va saber que, presumiblement, el servei de manteniment de carreteres va ser qui va netejar la càrrega de residus carnis que havia caigut.
Més enllà de les molèsties ocasionades al veïnat per les fortes olors que desprenien les vísceres, l’entitat alerta que es tracta d’uns fets “molt perillosos”: “És una irresponsabilitat. Parlem de residus amb una elevada perillositat en l’àmbit de la salut que no poden quedar escampats a la via pública, encara menys ara que comença a fer calor”, apunta Clapers.
Un fet recurrent
“El més greu és que no és un fet puntual”, assegura l’ecologista. De fet, El Fanal ja va interposar una primera denúncia l’any passat, arran de diversos abocaments a la cruïlla entre les carreteres de Manresa, Vic i Barcelona i l’avinguda de la Vila de Moià. “Passava un camió sense tapar i, quan frenava al semàfor, queien els residus a terra i quedava tot tacat de sang”, detalla. Aleshores, la queixa es va enviar a l’Agència de Residus de Catalunya, que va reconèixer la gravetat dels fets, però va derivar el cas al Departament d’Agricultura, que no va donar resposta al col·lectiu. En una altra ocasió, segons Clapers, les restes van aparèixer molt a prop de l’escorxador, al polígon del Prat.
Pel que fa a les denúncies actuals, fonts de la subdirecció de Ramaderia del Departament d’Agricultura apunten que, en tractar-se de productes carnis i no d’animals (ni tan sols cadàvers), no és de la seva competència resoldre casos com aquest. Les mateixes fonts indiquen que la qüestió correspondria al Departament de Salut. Amb tot, fins dijous a la tarda la delegació de salut pública a la Catalunya Central no tenia constància de la denúncia. De moment, tampoc no s’ha pronunciat l’Agència de Residus de Catalunya, a qui, segons El Fanal, dimarts també es va comunicar el cas.
Paral·lelament, l'entitat té previst presentar una altra denúncia perquè, segons afirmen, l’escorxador sacrifica més del doble de porcs dels quals té autoritzats. “Estem bastant cansats”, assegura Clapers, que també recorda un abocament orgànic a la riera de Castellnou fa uns mesos. “Incompleixen la normativa a tort i a dret i ningú fa res; tenen una capacitat d’influència brutal”, afegeix. El Fanal és una de les organitzacions que s’ha posicionat en contra de l’ampliació de l’escorxador de Moià, vinculada al projecte d’una planta de biogàs que vol impulsar l’Ajuntament de Moià.
Subscriu-te per seguir llegint
