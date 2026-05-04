Moià renovarà la gespa del camp de futbol amb una inversió de 369.000 euros
L'herba actual es va instal·lar el 2006 i presenta un desgast evident que afecta la pràctica esportiva, segons l'Ajuntament
L’Ajuntament de Moià ha aprovat el projecte de renovació integral de la gespa artificial del Camp de Futbol Municipal, instal·lada l’any 2006 i que, per tant, ja ha arribat al final de la seva vida útil. Segons el consistori, l’herba presenta “un desgast que dificulta el correcte desenvolupament de la pràctica esportiva”. Les obres tindran un cost de 369.000 euros.
El projecte, recentment aprovat, preveu diverses actuacions de millora. La més rellevant és la substitució de la gespa artificial actual per una de nova, “d’alta gamma” i “dissenyada específicament per a la pràctica del futbol, amb l’objectiu de millorar la qualitat del joc”.
La Unió Europea va anunciar l’octubre de 2023 que, a partir de 2031, quedarà prohibit l’ús de cautxú com a material de reblert en la gespa artificial dels camps de futbol, ja que es tracta de “la font més gran d’alliberament de microplàstics afegits intencionadament al medi ambient”. En aquest context, el projecte contempla la substitució del cautxú per sorra de sílice rodona, “una solució més sostenible, neta i eficient”, segons l’Ajuntament.
Malgrat l’estat actual, el consistori preveu recuperar part de la gespa retirada per donar-li una segona vida en espais amb una menor càrrega d’ús que el camp de futbol. Finalment, també es millorarà el sistema de reg, que es revisarà i es posarà a punt, amb el manteniment dels motors i la substitució dels canons de reg per models més eficients en el consum d’aigua.
L’obra té un pressupost total de 369.302,83 euros. Per finançar-la, l’Ajuntament de Moià ha obtingut una subvenció de 160.000 euros del Consell Català de l’Esport. Aquest ajut, emmarcat dins del Pla de xoc per a la modernització dels equipaments esportius de titularitat pública, implica un cofinançament municipal del 25%.
En els pròxims dies s’iniciaran els tràmits per a la licitació de les obres. Un cop adjudicades, es preveu que els treballs tinguin una durada aproximada de dos mesos. La regidora d’Esports, Eva Roger, ja va declarar el desembre passat a Regió7 que, tot i que encara no hi ha un calendari definit, es preveu que el canvi es pugui dur a terme al llarg d’aquest 2026: "En aquest tipus d’instal·lacions, només hi ha dues finestres per fer-ho amb el mínim impacte a la competició, a l'estiu o al desembre".
20 anys d'ús
A Catalunya, la majoria dels camps de futbol disposen de gespa artificial, un material amb una vida útil d’entre 10 i 12 anys. En el cas de Moià, però, l’actual ja en té 20. “Feia molta falta, perquè està força utilitzada”, assegurava Roger. Precisament per això, tot i que el Pla de xoc permetia presentar fins a tres projectes, l’Ajuntament va optar per centrar tots els esforços en aquest, que considerava “realment urgent”.
La substitució de la gespa era una de les iniciatives incloses en el programa electoral d’Ara Moià, que governa amb majoria absoluta. Tot i això, i tenint en compte els antecedents d’endeutament del municipi, “teníem clar que ho havíem de tirar endavant a través d’una subvenció”, explicava la regidora.
Aquesta temporada, el camp de futbol dona servei a 16 equips i 236 jugadors. Es tracta, doncs, d’un dels equipaments més utilitzats pels infants, els joves i les famílies de la vila.
