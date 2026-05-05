Moià acull aquest dissabte una cursa solidària contra l’ELA vinculada al repte de la Ruta 66

La jornada serveix com a activitat prèvia al repte d'Enric Casacuberta, que correrà la Ruta 66 en benefici de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls

Els participants estan citats dissabte a les 11 del matí al Parc municipal

El parc municipal Francesc Viñas de Moià, punt de trobada de la cursa / Arxiu/Ajuntament de Moià

Moià acollirà el pròxim dissabte, 9 de maig, una cursa solidària contra l’ELA. L’activitat s’emmarca en el projecte del moianès Enric Casacuberta, que aquest mes d’agost posarà rumb als Estats Units per recórrer la Ruta 66 en benefici de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls. En total, travessarà 8 estats i 3.940 quilòmetres, l’equivalent a 93 maratons, al llarg de 5 mesos. Els participants podran escollir entre dues modalitats: una cursa de 2 km i una altra de 5 km. La jornada es clourà amb un dinar comunitari.

La proposta és oberta a tothom, de 7 a 99 anys. Les persones interessades s’hauran de presentar dissabte a les 11 del matí al Parc Municipal Francesc Viñas de Moià, on es formalitzaran les inscripcions i es lliurarà una samarreta. Des d’allà, els atletes baixaran trotant, a tall d’escalfament, fins al Circuit Verd, amb arribada prevista cap a les 12 del migdia. Un cop al circuit, cadascú podrà triar entre el recorregut de 2 km o el de 5 km, segons el seu nivell.

Havent finalitzat les proves, a les 2 del migdia es farà el lliurament de medalles, que donarà pas al dinar comunitari. Els primers 120 corredors que arribin al Parc Municipal rebran la samarreta i l’àpat gratuïts.

Aquesta iniciativa serveix de prèvia al gran repte de Casacuberta, que començarà el 29 d’agost a Moià. Des d’allà, iniciarà el trajecte en direcció a Barcelona, ciutat a la qual arribarà després de dues etapes. Abans de deixar Catalunya per marxar als Estats Units, serà rebut per representants institucionals a la Diputació de Barcelona, al Consolat dels Estats Units i a la Generalitat. El moianès recorrerà la mítica carretera en aproximadament 150 dies, amb etapes diàries d’entre 15 i 25 milles (entre 24,1 i 40,2 quilòmetres).

Ruta 66 per l’ELA ha estat reconegut com a acte oficial del Centenari de la Ruta 66 per la comissió encarregada d’organitzar aquesta efemèride, un organisme creat pel Congrés dels Estats Units.

