Ensurt per un arbre caigut sobre un cotxe amb dues persones dins a Moià
El succés ha tingut lloc a les 11.05 hores a la carretera de Manresa
Manresa
Un arbre de petites dimensions ha caigut sobre un cotxe en el qual hi havia dues persones a dins aquest dimecres a Moià. El succés ha tingut lloc a les 11.05 a la carretera de Manresa, on el cos de Bombers de la Generalitat hi ha desplaçat una única dotació per a retirar-lo.
Segons han informat, els serveis d'emergències, només han tardat 1/4 d'hora en retirar l'arbre, les persones que hi havia dins del vehicle no han resultat ferides, i l'incident no ha causat més afectacions.
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
- Jordi Coloma serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a Sant Vicenç, el primer candidat del partit al Bages
- «El nostre propi pensament destrueix la nostra felicitat»
Investigant els efectes de la gravetat zero: la científica manresanana Estel Blay posa a prova el seu cos
Un crit de 2.500 nens per l’«amabilidá»
Un projecte de Ayuntamiento de Oviedo