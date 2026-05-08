Ensurt per un arbre caigut sobre un cotxe amb dues persones dins a Moià

El succés ha tingut lloc a les 11.05 hores a la carretera de Manresa

Imatge d'arxiu d'una autoescala dels Bombers / Arxiu/Bombers

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Un arbre de petites dimensions ha caigut sobre un cotxe en el qual hi havia dues persones a dins aquest dimecres a Moià. El succés ha tingut lloc a les 11.05 a la carretera de Manresa, on el cos de Bombers de la Generalitat hi ha desplaçat una única dotació per a retirar-lo.

Segons han informat, els serveis d'emergències, només han tardat 1/4 d'hora en retirar l'arbre, les persones que hi havia dins del vehicle no han resultat ferides, i l'incident no ha causat més afectacions.

