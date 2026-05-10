L'ADF del Moianès Els Cingles s'endú un dels premis de la Diputació de Barcelona per l'ús de drons
Els moianesos utilitzen els aparells en la planificació de la gestió forestal i en la prevenció i extinció de focs
Regió7
L'ADF del Moianès Els Cingles va rebre dissabte el Premi Rossend Montané que atorga anualment la Diputació de Barcelona. És un premi que reconeix la innovació en infraestructures i mitjans de prevenció. Els integrans de l'ADF Els Cingles, formada per sis municipis del Moianès: Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, Granera, Moià i Sant Quirze Safaja, van rebre la distinció a Mataró, en el decurs de l'acte anual de reconeixement que organitza l'ens provincial i que enguany celebrava el 40è aniversari de la constitució d'aquestes agrupacions de voluntaris que vetllen, des del terriroti, per mantenir en condicions els sistemes d'extinció i de vigilància dels incendis forestals.
El projecte guardonat proposa l'expansió de l'ús de drons en la planificació de la gestió forestal i en la prevenció i extinció de focs, amb la incorporació de nous i noves pilots, posant especial èmfasi en la paritat de l'equip, la descentralització de les aeronaus per tot el territori i l'exploració de noves capacitats, com les càmeres termogràfiques per a la detecció de punts calents. L'ADF ja disposa de sis pilots certificats (cinc homes i una dona) i ha documentat més de 188 punts d'aigua amb drons. El projecte presentat parteix del guanyador del mateix premi l'any 2021 i en representa la continuació natural.
L'Auditori Tecnocampus de Mataró va acollir dissabte el lliurament de la vint-i-novena edició dels Premis de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. L’Agrupació de Defensa Forestal Els Cingles es va endur el Premi Rossend Montané (dotat amb 11.000 euros). L'ADF Castellbisbal va guanyar el Premi Jordi Peix, també de 11.000 euros, amb un conte il·lustrat dirigit a la infància per fomentar la cultura de la prevenció. I Vicenç Ribas, de l'ADF Serra de Marina, va ser distingit amb el Premi Honorífic Joaquim Maria de Castellarnau, enguany atorgat directament per la Diputació de Barcelona en reconeixement d'una trajectòria dedicada a la protecció dels boscos.
L'acte, conduït per Cristina Juanati, enginyera de forests de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari (OTPMIFDA) de la Diputació de Barcelona, va reunir unes 150 persones de diferents ADF. David Bote, alcalde va donar la benvinguda als assistents destacant la feina que fan les ADF i va destacar "les que operen al Parc de la Serralada de Marina i al Parc del Montnegre i el Corredor, que són un exemple de com les ADF i els ajuntaments podem sumar esforços per construir territoris més resilients davant dels reptes del canvi climàtic”.
Les ADF, un exemple únic a Europa
A continuació, Anna Sanitjas, cap de l’OTPMIFDA, va fer un recorregut pels quaranta anys de les ADF i pels trenta anys de l’Oficina de la Diputació de Barcelona, i es va referir als reptes canviants que afronta la província de Barcelona pel que fa al risc d’incendis forestals. Al llarg de la cerimònia, tres taules rodones van aplegar membres de les nou federacions d'ADF per reflexionar sobre els inicis, el present i el futur de les agrupacions.
El lliurament del Premi Jordi Peix va anar a càrrec de l'alcalde de Mataró, David Bote; el Premi Rossend Montané el va atorgar Xesco Gomar, president delegat de l'Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda de la Diputació de Barcelona; i el Premi Honorífic el va lliurar el diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
En la seva intervenció, Xesco Gomar, va destacar la tasca que es fa des de la Diputació de Barcelona en matèria de prevenció d’incendis forestals, gràcies a la col·laboració clau entre l’àrea d’Espais Naturals i Infraestructura Verda i l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari. Gomar també va agrair a les ADF la seva tasca: “vau ser pioners i feu una tasca clau que va més enllà d’apagar el foc, perquè hi sou els 365 dies de l’any, les 24 h”.
Per la seva banda, el diputat Jordi Fàbrega, va clausurar l’acte apuntant que, amb el progressiu abandonament del camp, hi ha hagut un canvi de paradigma i un augment de la superfície forestal: “el 67% del territori del país és forestal i, sovint, hem viscut d’esquena al bosc i a la natura. Cal recuperar la cultura del bosc perquè d’això en depèn la nostra supervivència”. I va destacar la gran oportunitat que suposa el voluntariat de les ADF: “En cap altre lloc d’Europa ni de l’Estat espanyol existeix un voluntariat organitzat com el de les ADF de Catalunya i de la demarcació de Barcelona, amb més de 4.000 voluntaris i 120 ADF que treballen cada dia. Som un referent europeu”. En aquest sentit, també ha posat en valor que “a Catalunya tenim la primera associació de dones de propietàries forestals i això és especialment important perquè el 40% de la propietat forestal està en mans de dones”.
Quaranta anys de compromís amb el bosc
La cerimònia va ser un acte de celebració col·lectiva: l'any 1986, l'aprovació de l'Ordre del 6 d'octubre va posar les bases d'un model de prevenció forestal que quatre dècades després continua viu gràcies a les més de 4.000 persones voluntàries que, a la província de Barcelona, treballen al llarg de tot l'any per protegir el territori. Les ADF van néixer després de la batzegada que van suposar els grans incendis forestals del 1986, que van afectar de manera molt especial Montserrat.
La cerimònia es va tancar amb un moment simbòlic en el qual el públic va bufar les espelmes d'un pastís d’aniversari, amb l'acompanyament musical del grup The Scarlets.
