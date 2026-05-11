Fa marxa enrere i acaba amb el cotxe bolcat a la cuneta, a Calders
La conductora havia tirat marxa enrere amb el cotxe fins que va caure-hi arribant a bolcar
Manresa
Una dona ha resultat implicada en un aparatós accident aquest dilluns a Calders. Els fets s'han produït a les 10.56 hores, a l'entrada de la Colònia Jorba, a Viladecavalls de Calders, on la conductora hauria tirat marxa enrere fins a caure a la cuneta, on el vehicle ha acabat bolcant. Tot i que semblava que la dona havia de ser excarcerada perquè inicialment no podia sortir del cotxe, finalment no ha estat necessari.
En un primer moment, semblava que la dona havia de ser excarcerada perquè no podia sortir del cotxe, però finalment no ha estat necessari. Segons han informat els serveis d'emergències, dins del vehicle només hi anava la conductora, que no ha patit ferides greus.
