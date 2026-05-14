Els Mossos d’Esquadra detenen dos homes que acabaven de robar en un taller de Moià
Els va aturar una patrulla a Tona, i va trobar material sostret al taller a l'interior del cotxe
Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir dos homes de 36 i 42 anys com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força en un taller de Moià. Cap a la una de la matinada, els Mossos va rebre l’avís del 112 alertant que havia saltat l’alarma d’un taller de Moià i que, a través de les càmeres de seguretat, s’observaven dues persones a l’interior.
Quan els agents hi van arribar, no van localitzar ningú a l’interior, i van poder comprovar que els autors havien forçat diferents portes d’accés per entrar a l’oficina del taller i sostreure diners i una tauleta electrònica. Ràpidament, van alertar altres patrulles de la zona per fer recerca dels autors. Es van mobilitzar agents de les comissaries de Vic, Moià i Manresa.
Una patrulla de Vic estava fent un control a la carretera BV-5303, a l’altura de Tona, quan va observar una furgoneta amb dos ocupants. Els agents els van demanar d’on venien i tots dos van donar versions contradictòries. En escorcollar el vehicle, van localitzar la tauleta electrònica sostreta, diners i eines.
Davant d’aquests fets, els mossos van detenir els dos homes com a presumptes autors del robatori. Un dels detinguts, a més, tenia un requeriment judicial de cerca i detenció. Els detinguts passaran les pròximes hores a disposició judicial.
