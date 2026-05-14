Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vaga de professorsOperacions robotitzadesSalvador VicensArbre protegit a ManresaAgressió d'un mossoHantavirus
instagramlinkedin

Els Mossos d’Esquadra detenen dos homes que acabaven de robar en un taller de Moià

Els va aturar una patrulla a Tona, i va trobar material sostret al taller a l'interior del cotxe

Els Mossos van detenir les dues persones presumptes responsables del robatori

Els Mossos van detenir les dues persones presumptes responsables del robatori / Mossos d'Esquadra / Arxiu

Eduard Font Badia

Manresa

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir dos homes de 36 i 42 anys com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força en un taller de Moià. Cap a la una de la matinada, els Mossos va rebre l’avís del 112 alertant que havia saltat l’alarma d’un taller de Moià i que, a través de les càmeres de seguretat, s’observaven dues persones a l’interior.

Quan els agents hi van arribar, no van localitzar ningú a l’interior, i van poder comprovar que els autors havien forçat diferents portes d’accés per entrar a l’oficina del taller i sostreure diners i una tauleta electrònica. Ràpidament, van alertar altres patrulles de la zona per fer recerca dels autors. Es van mobilitzar agents de les comissaries de Vic, Moià i Manresa.

Una patrulla de Vic estava fent un control a la carretera BV-5303, a l’altura de Tona, quan va observar una furgoneta amb dos ocupants. Els agents els van demanar d’on venien i tots dos van donar versions contradictòries. En escorcollar el vehicle, van localitzar la tauleta electrònica sostreta, diners i eines

Notícies relacionades

Davant d’aquests fets, els mossos van detenir els dos homes com a presumptes autors del robatori. Un dels detinguts, a més, tenia un requeriment judicial de cerca i detenció. Els detinguts passaran les pròximes hores a disposició judicial.  

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
  2. Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós
  3. Descobreix un mirador de somni en un dels pobles més bonics de Catalunya i del món: ideal per visitar en família
  4. Entren pel sostre i saquejen les oficines d'una empresa de Sant Fruitós evitant totes les càmeres
  5. Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
  6. La marca de roba d'un manresà de 21 anys per a joves: «Volia fer alguna cosa que generés sentiment de pertinença»
  7. Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat
  8. La Generalitat nega el descompte del túnel del Cadí a un veí de Guils perquè teletreballa

Sant Andreu Salut incorpora sensors de moviment intel·ligents a residències i centres de dia

Sant Andreu Salut incorpora sensors de moviment intel·ligents a residències i centres de dia

Els Mossos d’Esquadra detenen dos homes que acabaven de robar en un taller de Moià

Els Mossos d’Esquadra detenen dos homes que acabaven de robar en un taller de Moià

Et poden acomiadar sense indemnització per comprar entrades a la feina

Et poden acomiadar sense indemnització per comprar entrades a la feina

El Rei recolza l’expansió de la gran caserna espanyola per a la ‘ciberguerra’: 1.500 efectius el 2030

El Rei recolza l’expansió de la gran caserna espanyola per a la ‘ciberguerra’: 1.500 efectius el 2030

Carmen Herrero: “L’habitatge està actuant com un motor d’expulsió del talent jove”

Carmen Herrero: “L’habitatge està actuant com un motor d’expulsió del talent jove”

Les fotos de la jornada de vaga dels docents a la Catalunya central aquest dijous

Les fotos de la jornada de vaga dels docents a la Catalunya central aquest dijous

Com és el nou mural de 47 metres dedicat a la història ferroviària de Balsareny?

Com és el nou mural de 47 metres dedicat a la història ferroviària de Balsareny?

Mor Catherine Pempelonne, una de les ànimes de l’antic Institut Francès de Manresa

Mor Catherine Pempelonne, una de les ànimes de l’antic Institut Francès de Manresa
Tracking Pixel Contents