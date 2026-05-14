El Parlament aprova una proposta de Junts que demana un pediatre a Moià i un altre a Castellterçol
El diputat Jordi Fàbrega, que és qui l’ha defensada, diu que «un únic pediatre compartit és insuficient per garantir una atenció de qualitat»
El Parlament de Catalunya ha aprovat una proposta del grup de Junts que demana la normalització total del servei de pediatria al Moianès, entenent com a tal que no hi hagi només un professional que s’alterni entre els centres de Moià i de Castellterçol, que és l’escenari actual, sinó que cadascun d’aquests dos municipis tingui el seu.
Cal recordar que a principi d’any la comarca va tornar a tenir un pediatre assignat després de més de tres mesos amb la plaça descoberta arran d’un trasllat voluntari. Un fet que va motivar fins i tot una mobilització ciutadana. El pas que Salut va fer fa mig any permet donar atenció pediàtrica continuada, amb un metge que presta servei al CAP de Moià els dilluns, dimarts i divendres, i al consultori local de Castellterçol els dijous i també atén els infants dels municipis de l’Estany, Castellcir, Sant Quirze Safaja i Granera.
El diputat de Junts Jordi Fàbrega, que és qui ha defensat la moció, ha recordat aquesta situació, que ell ha atribuït a una «manca de planificació del departament davant de la petició de trasllat de la pediatra titular». Per això, d’entrada la iniciativa parlamentària també insta el Govern a realitzar «reunions periòdiques» entre el departament de Salut, els ajuntaments i el consell comarcal del Moianès per fer seguiment de la cobertura sanitària i la comunicació.
Però, a més, el diputat considera que la correcció d’aquell episodi «no ha solucionat el problema estructural que pateix el Moianès, que fa dos anys disposava de dues places de pediatria: una a Moià i una Castellterçol. Avui, en canvi, hi ha un únic pediatre per donar cobertura a tota una comarca, que reparteix la seva jornada entre Moià i Castellterçol, amb només dos dies presencials a Castellterçol».
Amb aquest argument, el diputat ha volgut deixar clar que «l’esperit i l’acord polític d’aquesta proposta no és consolidar la situació actual parcial, sinó recuperar una cobertura completa del servei de pediatria al Moianès». I que això s’hauria de traduir en «tornar a disposar de les dues places de pediatria que existien fa només dos anys: la cobertura a Moià i també a Castellterçol».
A parer seu, un únic pediatre compartit entre dues consultes continua sent insuficient «per garantir una atenció estable, propera i de qualitat als infants del Moianès».
En aquesta línia, ha argumentat que l’EAP Moià-Castellterçol dona cobertura a més de 15.000 habitants i gairebé 2.000 infants menors de quinze anys. «I el més greu és que el Moianès ha estat, durant aquest temps, l’única comarca de Catalunya sense un equip pediàtric propi suficient dins del seu EAP», ha ressaltat.
Per això, ha assegurat que «no podem normalitzar que les famílies del Moianès hagin de viure amb la incertesa constant de si tindran o no pediatre de proximitat. I no podem acceptar que, quan hi ha una baixa o un trasllat previst amb temps, el sistema no sigui capaç de reaccionar amb previsió». Finalment, ha conclòs la seva defensa de la proposta exposant que «demana que els infants del Moianès tinguin els mateixos drets que qualsevol infant del país, perquè la igualtat territorial també es defensa garantint pediatres a totes les comarques de Catalunya».
Subscriu-te per seguir llegint
- El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
- Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós
- Descobreix un mirador de somni en un dels pobles més bonics de Catalunya i del món: ideal per visitar en família
- Entren pel sostre i saquejen les oficines d'una empresa de Sant Fruitós evitant totes les càmeres
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
- La marca de roba d'un manresà de 21 anys per a joves: «Volia fer alguna cosa que generés sentiment de pertinença»
- Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat
- La Generalitat nega el descompte del túnel del Cadí a un veí de Guils perquè teletreballa