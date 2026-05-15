Una trentena de persones corren contra l’ELA a Moià en una cursa solidària vinculada al repte de la Ruta 66
La prova esportiva va servir com a activitat prèvia a la iniciativa d'Enric Casacuberta, que correrà la Ruta 66 en benefici de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls
Regió7
Una trentena de persones van participar el passat dissabte a Moià a la cursa solidària contra l'ELA. L’activitat s’emmarcava en el projecte del moianès Enric Casacuberta, que aquest mes d’agost posarà rumb als Estats Units per recórrer la Ruta 66 en benefici de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls. En total, travessarà 8 estats i 3.940 quilòmetres, l’equivalent a 93 maratons, al llarg de 5 mesos.
La proposta era oberta a tothom, des dels 7 fins als 99 anys. Els primers a competir van ser els de la categoria A (7-11 anys) i els de la categoria B (11-13 anys), que van seguir un traçat de 2 quilòmetres. Posteriorment, va ser el torn de les categories C (14-16 anys) i D (+ de 17 anys), que van recórrer un circuit complex de força desnivell de 5 quilòmetres.
Després de la cursa, els participants van gaudir d'un dinar de germanor, a càrrec de la Masia Tero i del Moto Club Moianès. Tots els interessats van poder aportar el seu granet de sorra en la causa amb la compra de samarretes i dessuadores especials pel repte.
Un repte: recórrer la Ruta 66
Aquesta iniciativa serveix de prèvia al gran repte de Casacuberta, que començarà el 29 d’agost a Moià. Des d’allà, iniciarà el trajecte en direcció a Barcelona, ciutat a la qual arribarà després de dues etapes. Abans de deixar Catalunya per marxar als Estats Units, serà rebut per representants institucionals a la Diputació de Barcelona, al Consolat dels Estats Units i a la Generalitat. El moianès recorrerà la mítica carretera en aproximadament 150 dies, amb etapes diàries d’entre 15 i 25 milles (entre 24,1 i 40,2 quilòmetres).
