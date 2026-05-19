La transformació de la fàbrica Comadran de Moià, finalista d’un premi estatal d’arquitectura
La reconversió de l’antic complex fabril en espai polivalent d’ús públic és reconegut pels guardons que convoca el ministeri d’Habitatge de propostes adaptades al futur
La transformació de l’antiga fàbrica Comadran en un centre polivalent per Moià, el que ha estat aquest any el gran projecte fet realitat, i segurament un dels que marcaran el mandat actual i el futur del municipi, ha estat seleccionat com a finalista als Premis de la Casa de l'Arquitectura 2026 en la categoria ES_ADAPTABILIDAD.
Uns premis impulsats pel ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana que reconeixen l’excel·lència arquitectònica i la capacitat de l’arquitectura per donar resposta als reptes contemporanis des de la sostenibilitat, la inclusió i la qualitat dels espais. La categoria en concret que ha reconegut la intervenció feta a la capital del Moianès vol destacar aquelles actuacions que «reflexionen sobre noves maneres d’habitar i incorporen propostes capaces d’adaptar-se als reptes futurs». Cal Comadran és un projecte del despatx d’arquitectura Mestres Wage, amb seu a Barcelona i Oslo (Noruega).
Cal Comadran va ser una fàbrica tèxtil però, a diferència d'altres que han estat rehabilitades en els darrers anys, no data del segle XIX sinó que es va acabar de construir el 1959 a iniciativa de l'empresari Feliu Comadran, i va estar en funcionament fins al 1978. Posteriorment, va quedar com un espai obsolet que es feia servir de magatzem i algunes entitats hi guardaven el seu material.
La recepció d'una subvenció d'1,4 milions d'euros dels fons europeus Next Generation i l'aposta del consistori van impulsar la recuperació de l'edifici per crear un equipament comunitari, que es va licitar per un preu de 4.306.012,64 euros i ha anat a càrrec de l'empresa Constructora d’Aro SA a partir del treball fet per l'empresa denominada Can Comadran UTE i formada per les empreses Mestres Wage Arquitectes SLP, Mestres Wage Arquitekter AS, Ardèvol Consultors Associats SLP i Other Estructures SLP.
L’espai polivalent de Cal Comadran ocupa una superfície de 2.267 metres quadrats, la meitat del que tenia el complex original, i s'ha preservat la caldera i els dos motors de l'antiga fàbrica, així com la xemeneia, una talaia visible des de molts punts de la ciutat. A més d'un vestíbul ample que pot arribar a acollir exposicions, actes i trobades privades, hi ha cinc aules (amb un total de 1.500 m2).
La inauguració es va celebrar el passat 29 de desembre, moment en què es va descobrir la placa de la nova plaça de les Treballadores del Tèxtil. Amb la incorporació de Cal Comadran, la capital sumava una nova instal·lació destinada a l’ús públic, en aquest cas gràcies a la rehabilitació d’un espai històric com aquesta fàbrica, que va donar feina a tantes persones durant el segle passat. Amb la publicació de les normes provisionals d’ús el 25 de març, l’equipament va entrar en funcionament el cap de setmana del 28 i 29 de març.
En l’acte inaugural del desembre, l'arquitecta Maria Mestres, del despatx Mestres Wage, assegurava que Cal Comadran «És un lloc especial». «Venir a Moià ha estat gairebé terapèutic», admetia, remarcant el fet que «habitualment les fàbriques tèxtils són del XIX, però aquesta és de meitat del XX», i en detallava que «hem volgut preservar l'espai i obrir-lo, perquè és bonic i estava tapat, no es veien les estructures».
L’ajuntament destaca que l’elecció de l’obra als premis «és un reconeixement que destaca la transformació de Cal Comadran i el treball de totes les persones i equips que n’han format part».
Un segon edifici distingit
Amb Cal Comadran, Moià tindrà ara dos edificis que han tingut un reconeixement arquitectònic contemporani. Cal recordar que el 2025 parc de bombers de la capital del Moianès va ser present a la Biennal d’Arquitectura de Venècia. L’obra, dels arquitectes Josep Ferrando, Pedro García, Mar Puig i Manel Casellas i inaugurada el 2020, era un dels 16 projectes que van representar Espanya en la 19a edició de la mostra, que exhibia propostes arquitectòniques de caràcter internacional que destacaven per la seva modernitat i innovació com a construccions sostenibles. El 2022 va ser finalista del prestigiós premi Mies van der Rohe.
