Moià s’afegirà al reciclatge amb contenidors d’accés restringit l’1 de juliol
El dipòsit d’orgànica es podrà obrir cada dia amb la targeta personalitzada, el de rebuig només un a la setmana, mentre que els de vidre, envasos i paper i cartó seguiran sent d’accés lliure
Moià ja té data per fer el pas definitiu en el canvi en el mètode de recollida de les deixalles, cap a un dels considerats sistemes avançats per incrementar els nivells de reciclatge i situar-se en els índexs que demana Europa. El pròxim 1 de juliol serà el dia que l’Ajuntament implantarà el model de contenidors amb accés restringit per fer aquest pas endavant. Un mètode que ha proliferat entre bona part dels municipis que formen part del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus (ens del qual formen part els municipis de la comarca i els que ho eren i ara formen part del Moianès) i que farà que Moià es converteixi en la cinquena capital de casa nostra que deixarà enrere els contenidors convencionals i els substitueix per un dels nous sistemes qualificat d’eficients, i el tercer que ho fa per aquest mètode en concret (com a alternativa al porta a porta).
Cal recordar que aquest mètode consisteix, bàsicament, en el fet que per obrir determinats contenidors (orgànica i resta) es disposa d’una targeta personalitzada, la qual cosa permet registrar-ne l’ús. En el cas de Moià, segons concreta el consistori, cada habitatge disposarà de dues targetes identificatives per poder obrir els contenidors. L’obertura també es podrà efectuar mitjançant l’aplicació mòbil BitPayt.
L’Ajuntament moianès ja n’ha definit el funcionament. La matèria orgànica es podrà dipositar cada dia de la setmana accedint-hi amb la targeta, i s’hauran de llençar sempre dins de bosses compostables. Per facilitar-ne l’ús, es posarà en funcionament una màquina expenedora de bosses compostables gratuïtes, que estarà ubicada a Cal Comadran. Cada habitatge en podrà recollir fins a 60 cada 3 mesos i s’hi podrà accedir mitjançant la targeta identificativa.
El contenidor de la resta es podrà obrir un dia de la setmana: els dijous o diumenges (cal tenir present que a Moià té un pes important la segona residència). Però ja es preveuen i s’estableixen casos especials. Els habitatges que necessitin dipositar bolquers o materials sanitaris podran disposar d’un ús ampliat del contenidor, prèvia sol·licitud.
Pel que fa als contenidors d’envasos, paper i cartó i vidre continuaran sent oberts i accessibles sense targeta, tal com fins ara. L’Ajuntament garanteix que a totes les àrees de recollida hi haurà disponibles les cinc fraccions. Aquest dijous mateix ja hi ha una xerrada convocada per informar de la futura implantació del nou sistema.
Les referències del Bages i Moianès
L’Ajuntament destaca que els municipis del Bages i el Moianès que ja han implantat aquest sistema «han aconseguit millorar notablement els resultats de reciclatge, passant aproximadament d’un 40% de recollida selectiva fins a valors propers al 70%. Ara, el nostre municipi també fa aquest pas endavant per fomentar una separació més responsable dels residus i oferir un servei més eficient».
Com es deia, amb Moià seran ja cinc les capitals de comarca de l’àrea de Regió7 que hauran fet aquest pas cap a la implantació dels models avançats de recollida de residus, que tenen com a objectiu principal un increment dels índexs de reciclatge i, com a conseqüència, una reducció de la quantitat de brossa que va a parar a l’abocador (en el cas de Moià, al de Bufalvent de Manresa, ja que forma part del Consorci).
En concret, fins ara Manresa i, parcialment, la Seu d’Urgell han implantat el model que ha decidit assumir també la capital del Moianès. Mentre que Berga i Solsona han optat pel porta a porta. Ho tenen pendent Igualada i Puigcerdà.
Per sobre del 50% de reciclatge
Tot i que encara manté el sistema convencional, Moià no té uns mals índex de reciclatge. Segons les dades de l’Agència de Residus de Catalunya, estaria pràcticament dins dels paràmetres que exigeix la Unió Europea en aquesta matèria, que exigeix un nivell de reciclatge del 55% del total de la brossa. El 2024, els ciutadans de Moià van generar 288 quilos de residus per habitant i el reciclatge es va situar en el 54,7%. Tanmateix, amb aquests sistemes eficients s'estan fent salts fins a situar-se per sobre del 70% de reciclatge.
Prop de la meitat de les poblacions de l’àrea d’influència de Regió7, el 45,7% del total, ja han apostat per algun d’aquests nous sistemes i han deixat enrere els contenidors convencionals.
Dels 164 municipis que sumen les comarques del Bages, Berguedà, Moianès, Lluçanès, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell i Anoia, un total de 47 tenien l’any passat implantat el porta a porta i 28 els contenidors intel·ligents amb control d’accés.
Al Bages, per exemple, 15 municipis tenen contenidors tancats i 7 porta a porta. Per tant, hi ha un total de 21 poblacions que ja utilitzen sistemes eficients i només 7 tenen encara contenidors oberts, però la majoria ja tenen en marxa el procés per implantar nous models com és el cas de Sant Joan de Vilatorrada, que aposta per un model mixt, o Súria (que ja ha començat) i Castellbell, amb contenidors tancats.
