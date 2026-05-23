Homenatgen a Tortosa Antonio Serrano, el bomber mort en un incendi fa un any i que havia treballat al parc de Moià
Amics, familiars i companys dli han dedicat una jornada de futbol
Ariadna Escoda (ACN)
L'estadi Josep Otero de Tortosa ha acollit aquest dissabte una jornada de futbol molt emotiva. Poc abans del primer aniversari de l'incendi del Baix Ebre on va morir un bomber en acte de servei, amics, familiars i companys d'Antonio Serrano l'han recordat amb un sentit homenatge. Serrano, que del 2020 al 2025 va treballar al parc de Bombers de Moià, era una persona molt vinculada al món esportiu, concretament al futbol. És per això que aquest matí s'han disputat dos partits on els jugadors han lluït samarretes amb el nom, la cara i el número que defensava Serrano com a porter. També s'han fet minuts de silenci abans de cada partit. Un dels seus germans, José Angel Serrano, ha compartit que la família vol mantenir aquest tipus d'actes en el temps. El pròxim 12 de juliol se'n farà un altre a Paüls.
L'esport era una de les passions del bomber Antonio Serrano, que va formar part de diversos equips de futbol com a porter. Amb aquesta premissa, aquest dissabte s'han disputat dos partits en el seu honor, un entre amics de Serrano i l'altre, entre el Club de Futbol Tortosa Ebre i una selecció de jugadors actuals de clubs als quals va pertànyer. Tots els participants han lluït a la samarreta el mateix número, l'1, juntament amb el nom i la cara d'Antonio. "No podia ser d'una altra manera, al lloc de l'escut havia de lluir la seva cara, volíem que fos molt present", ha detallat un dels seus germans, José Angel Serrano. Per a la família, la jornada d'aquest dissabte ha estat "complicada", si bé agraeixen com s'ha bolcat tothom en l'organització de l'homenatge.
Previ als dos matxs s'han fet minuts de silenci en memòria de Serrano, que només s'han trencat pels aplaudiments emotius dels assistents a la grada. En l'acte han participat amics, familiars i companys de Serrano, així com autoritats locals i nacionals. Entre altres, han assistit alcaldes i alcaldesses de Tortosa i Paüls, a més de la consellera d'Interior, Núria Parlon. La família ha rebut de les seves mans diversos rams i plaques en record del bomber.
Paüls també acollirà un acte d'homenatge coincidint amb l'aniversari de l'incendi
Segons ha detallat José Angel Serrano, la voluntat de la família és mantenir aquest acte en el temps. De moment, està previst que el pròxim 12 de juliol se celebri un altre homenatge, en aquesta ocasió a Paüls.
És precisament en aquest terme municipal on va perdre la vida el bomber Antonio Serrano, que participava en les tasques d'extinció de l'incendi que va cremar més de 3.000 hectàrees del Baix Ebre l'estiu passat. L'accident mortal es va produir mentre Serrano esperava l'arribada d'una línia d'aigua per atacar una fumerola en una zona escarpada del flanc dret, entre Paüls i Alfara de Carles.
- Les germanes de la comunitat Vedruna lligada a l’escola marxen de Manresa
- Els titanosaures de Fumanya, a l'abast de tothom: el nou tram de passarel·la fa accessible tota la Ruta del Cretaci
- Denunciat un ramader per robar vedells, els hi canviava els cròtals identificatius i els sacrificava com a seus
- Montserrat deixa memòria de Joaquima de Vedruna, fundadora d’una xarxa d’escoles amb forta implantació al Bages, Berguedà i Cerdanya
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Joan García, de Sallent, entoma les credencials com a ambaixador del Bages
- El Govern transformarà la C-16 entre Berga i Bagà amb un desdoblament i un tercer carril reversible
- Multes importants al veïnat que faci trampes amb el reciclatge a Manresa