L'Ajuntament de Moià recepciona el polígon Pla Romaní i posa fi a més de vint anys d’irregularitat urbanística
El consistori ha signat l’acta de recepció del polígon, el primer que viu aquest procés al municipi moianès
Aquesta actuació suposa un pas que reforça la seguretat jurídica de les empreses i obre la porta a noves inversions i ajuts
L’Ajuntament de Moià ha signat l’acta de recepció definitiva del polígon industrial Pla Romaní, un cop finalitzades completament les obres d’urbanització de la zona, i es converteix així en el primer polígon industrial recepcionat del municipi. Aquesta actuació permet consolidar la seguretat jurídica de les activitats empresarials ubicades al polígon i afavorir una gestió més eficient dels serveis i de la mobilitat. Alhora, obre la porta a accedir a subvencions i línies d’ajut destinades a la millora dels polígons industrials, així com a impulsar noves prestacions i serveis per a les empreses instal·lades al Pla Romaní.
Tal com explica Dionís Guiteras, alcalde de Moià, aquesta mesura posa fi a una "anomalia" que suposava tenir "un polígon de més de vint anys sense estar recepcionat". En aquest sentit, el batlle ha subratllat els conflictes urbanístics amb què conviu el municipi des de fa anys: "Hi ha molts problemes perquè tenim moltes urbanitzacions, carrers i parcel·les en una situació administrativa no regularitzada". Tot plegat arriba en un moment en què, segons Guiteras, "el Moianès està perdent pes i dinamització econòmica".
En aquest context, la recepció del polígon Pla Romaní esdevé una bona notícia per al territori. Les empreses ubicades en aquesta zona disposen ara de més seguretat jurídica, fet que, segons l’alcalde, "significa trencar una inèrcia que començava a ser molt negativa". A més, els negocis "podran créixer, diversificar les seves activitats, ampliar les plantilles i millorar les seves instal·lacions. Tot això canvia el paradigma".
Més enllà de les obres d’urbanització executades al polígon, també s’ha habilitat un nou accés a la carretera, una actuació que, segons Guiteras, "aporta seguretat" i que s’ha plantejat amb criteris de prevenció després d’alguns incidents i situacions de risc registrades en el passat.
Un assumpte pendent
"Per fi comencem a tancar la carpeta dels polígons industrials", afirma Guiteras. Després de la recepció del Pla Romaní, encara resten pendents els polígons del Prat —on hi ha una unanimitat molt àmplia per part dels propietaris— i del Sot l’Aluies. En el cas del Prat, ja s’està treballant en una modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana per tal de regularitzar-ne la situació.
L’alcalde també ha volgut destacar la implicació dels propietaris del Pla Romaní durant tot el procés: "La seva feina i dinamisme han estat imprescindibles", assegura. "Ha estat complicat, però ens n’hem pogut sortir", conclou.
Fins ara, cap dels tres polígons industrials de Moià havia estat recepcionat, una problemàtica que el municipi arrossega des de fa anys. Segons Guiteras, per resoldre aquesta situació és imprescindible "la implicació de tothom" perquè, d’aquesta manera, "coses que sembla que no s’acabaran mai acaben tirant endavant i prenent forma". La manca de regularització d’aquestes zones genera inestabilitat tant per al municipi com per als propietaris.
Quan Dionís Guiteras (Ara Moià) va prendre el relleu de Josep Montràs (Convergència i Unió) l’any 2011, ell i la resta de l’equip de govern es van trobar un Ajuntament fortament endeutat, una situació que va deixar el consistori lligat de mans i peus i amb molt poca capacitat de maniobra. El 16 de juny de 2021 es va fer evident que l’Ajuntament de Moià havia aconseguit eixugar, en només sis anys, el deute de prop de vuit milions d’euros que mantenia amb l’Estat.
Més enllà de la càrrega econòmica, el govern municipal també es va haver d’enfrontar a diversos fronts oberts, especialment vinculats a qüestions urbanístiques. Entre aquests, destacava la situació irregular dels polígons industrials del municipi, una problemàtica enquistada des de feia anys i que ara comença a trobar vies de resolució. L’alcalde admet que tot plegat va generar "desconfiança" entre la població: "La gent està cansada de promeses que no es van complir; al final això esgota, i és absolutament comprensible".
Amb tot, Guiteras té clar que "la nostra responsabilitat com a càrrecs públics és vèncer aquesta desesperança i generar confiança a través dels resultats", i assumeix que els veïns i veïnes de Moià demanin "un sobreesforç". "És una satisfacció quan veus que la feina i la paciència que tenim tots plegats donen fruits en benefici de tothom", afirma.
Després de quinze anys al capdavant del municipi, l’alcalde confessa que el que els empeny a continuar és una barreja "d’innocència i, alhora, experiència", tot i reconèixer que també hi ha "cansament". Una fatiga que, assegura, desapareix "quan les coses surten bé i veus que l’esforç val la pena". "Amb els anys aprens que no pots perdre ni la paciència, ni la fe, ni l’esperança, perquè de vegades, quan penses que ho has esgotat tot, també apareixen noves oportunitats", conclou.
