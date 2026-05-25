Jaume Guardeño, el ciclista professional que va resultar ferit molt greu al Moianès, ha estat traslladat a la clínica Guttmann
El seu equip confirma que ha ingressat en aquest centre especialitzat en neurorehabilitació i tractament de lesions neurològiques greus
El ciclista Jaume Guardeño, una de les millors promeses del pilot ciclista espanyol, ha estat traslladat a la Clínica Guttmann, un centre especialitzat en "lesions neurològiques greus". El professional de l'equip ciclista Caja Rural-Seguros RGA es va accidentar mentre s'entrenava a finals del mes de març, en una col·lisió que hi va haver al Moianès, a Sant Quirze Sajafa.
El corredor d'Altea, resident a Caldes de Montbui, va ser traslladat d'urgència després de l'accident amb helicòpter al Taulí de Sabadell, on va ingressar a l'UCI amb lesions de gravetat. Segons fonts pròximes al ciclista, l'accident va passar en ensopegar amb una pedra que li va fer perdre l'equilibri i topar amb un vehicle que circulava en sentit contrari. L'impacte més gran es va produir al cap de Guardeño, cosa que li va produir un fort traumatisme cranioencefàlic.
Així ho confirmava en aquell moment l'equip Caja Rural-RGA en un comunicat oficial, i ara n'ha fet públic un altre en el qual explica que "Jaume Guardeño ha estat traslladat les últimes hores a la Clínica Guttmann de Barcelona, centre de referència especialitzat en neurorehabilitació i tractament de lesions neurològiques greus. Des de Caja Rural-Seguros RGA seguim traslladant tot el nostre suport i proximitat a Jaume, així com a la seva família i entorn, acompanyant-los en aquest complicat moment. I en nom tant de l'equip com de la família, volem agrair l'atenció exquisida rebuda durant el trasllat en ambulància medicalitzada de Servimedic, així com tota l'atenció prestada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Molt especialment al servei d'emergències en helicòpter HEMS; a la unitat de crítics i semicrítics de l'UCI, encapçalada pels doctors Andrey Rodríguez i Guillem Gruartmoner de Vera; i a tot l'equip de neurocirurgia i maxil·lofacial".
El comunicat, en castellà, acaba amb un "Força Jaume!" en català.
