Un bomber de Moià, el més ràpid pujant els 2.180 esglaons de la Vertical de Montserrat
Ferran Alboquers Aliberch ha completat la cursa amb l’equip d’intervenció, d’uns 23 quilos, en 18 minuts i 16 segons
Eva Batlle / Regió7
Un veí de Moià, bomber del parc de Maçanet de la Selva, ha guanyat la categoria Bombers de la vuitena edició de la Vertical Montserrat, una de les curses verticals més exigents de l’Estat. Ferran Alboquers Aliberch, membre dels Bombers de la Generalitat, ha fet el millor temps d’aquesta modalitat després de completar els 2.180 esglaons i els 388 metres de desnivell del recorregut en 18 minuts i 16 segons.
Alboquers, a més de bomber, té una trajectòria vinculada al món del trail running i la formació esportiva. És impulsor de l’Escola de Trail del Moianès, un projecte de base que ha crescut fins a aplegar centenars de participants.
La prova s’ha celebrat aquest dissabte a Montserrat i ha comptat amb més de 460 participants, una xifra rècord en la història de la cursa. El recorregut ha unit l’estació inferior del Funicular de la Santa Cova amb l’estació superior del Funicular de Sant Joan, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
En la categoria Bombers, hi han participat 80 efectius de vuit cossos diferents, entre els quals hi havia membres dels Bombers de la Generalitat, Bombers de Barcelona, cossos de Madrid, Saragossa, Sevilla, Toledo i dos bombers de França. Els participants d’aquesta modalitat han fet l’ascens uniformats amb l’equip d’intervenció, que pesa aproximadament 23 quilos, fet que ha afegit dificultat a una cursa marcada pel desnivell i el nombre d’esglaons.
El millor temps ha estat per a Ferran Alboquers Aliberch, adscrit al parc de Bombers de Maçanet de la Selva. En categoria femenina, la guanyadora ha estat Natàlia Prat Vives, de Bombers de l’empresa Fusté Carreras, amb un temps de 24 minuts i 34 segons. La prova també ha comptat amb la participació d’11 bomberes, en la cinquena edició consecutiva amb presència femenina en aquesta categoria, informa el cos d'emergències.
Els més ràpids
En la modalitat més competitiva, la categoria Open, el vencedor masculí ha estat Josep Andreu Cortada, que s’ha imposat amb un temps d’11 minuts i 24 segons i ha batut el rècord de la cursa. En categoria femenina, la guanyadora ha estat Rosa Maria Nieto, amb una marca de 15 minuts i 8 segons.
En la resta de categories, Edgar Toapanta, Juanjo Ruiz, Noelia Béjar, Guillem Feliu i Maria Petit han fet els millors temps en les diferents modalitats de la categoria inclusiva; Alejandro Tejeda i Aina Herruzo han guanyat la categoria infantil, reservada a nens i nenes d’entre 8 i 14 anys; i el Patronat de la Muntanya de Montserrat ha estat el més ràpid en la modalitat solidària Som Un Equip.
Projecte solidari
La Vertical Montserrat ha estat creada dins el projecte Bombers amb Causa, impulsat pels Bombers de la Generalitat i l’Obra Social de Sant Joan de Déu. La cursa té una finalitat solidària i recapta fons per a projectes de recerca en malalties infantils i programes socials vinculats a la infància en risc d’exclusió atesa als centres de Sant Joan de Déu.
En aquesta vuitena edició, la categoria més solidària, Som Un Equip, ha batut rècords, amb 76 equips formats per fins a quatre esportistes que han hagut d’assolir o superar el repte de recaptar 500 euros abans de córrer. Segons l’organització, el projecte Bombers amb Causa ja ha recaptat més d’un milió d’euros des dels seus inicis, ha finançat beques de recerca en malalties infantils i ha donat suport a més de 50 projectes socials.
La cursa també ha comptat amb presència institucional i esportiva. L’exfutbolista Bojan Krkić n’ha estat l’ambaixador, i la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, també ha participat en la prova com una de les esportistes que ha completat l’ascens dels 2.180 esglaons.
