Famílies de Moià protesten contra la pèrdua de línies previstes a l'escola i a l'institut públics
Una concentració ha aplegat aquest dimarts més de 200 persones a la plaça del CAP, on s'ha llegit un manifest per reclamar que es mantinguin els grups actuals
Més de 200 persones, segons fonts de l'organització, entre mares, pares, alumnes i famílies afectades per les retallades de línies que fa uns dies va anunciar el departament d'Educació a l'escola Josep Orriols i Roca de Moià i a l'institut Moianès, s'han concentrat aquest dimarts a la tarda a la plaça del CAP d'aquesta població per reclamar a la Generalitat que faci marxa enrere i mantingui els grups a les aules tal com estan ara. La concentració, convocada per les AFA dels dos centres públics, ha transcorregut en un ambient festiu i alhora reivindicatiu, en què s'ha ofert llimonada i coca a tots els assistents, s'han pintat pancartes de protesta i s'ha llegit un manifest.
L'origen de tot plegat és l'anunci que va fer el departament la setmana passada en què manifestava la intenció de suprimir, a patir del curs que ve, una de les dues línies de 3r de primària de l'escola, i de reduir de tres a dues les de 1r d'ESO de l'institut. Segons les famílies afectades, "no hi ha cap causa pedagògica objectiva que justifiqui" aquests moviments, i en canvi, suposarien "un greu retrocés per a l'educació pública al nostre municipi". Així ho expressen en el manifest que s'ha llegit durant l'acte de protesta, amb el qual també lamenten, entre altres coses, l'afectació que aquests canvis tindrien per a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, a l'hora que implicarien "una massificació i un empitjorament de l'atenció educativa". A més, en el cas de l'escola, amb la pèrdua de la línia a 3r, també es perdrien dos professors al centre, assegura l'AFA.
El departament va explicar divendres a aquest diari que encara no hi ha cap decisió presa i que no es tancarà ni es farà pública l'organització de les línies fins al 10 de juny, però els centres públics de Moià ja s'han començat a moure amb la protesta d'aquest dimarts. En el manifest reclamen a Educació que reconsideri les decisions de tancar la segona línia de 3r de primària de l'escola i la tercera de 1r d'ESO de l'institut. També li demanen que "sigui conseqüent amb els compromisos adquirits i faci una aposta ferma per reduir les ràtios i millorar les condicions dels centres educatius públics". Finalment, reclamen que "blindi el paper central que ha de tenir l'escola pública dins el Servei d'Educació de Catalunya", entenent que "és la garant d'una educació laica, inclusiva i que promou la igualtat d'oportunitats per a tothom".
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor el conductor de la moto accidentada a la C-55 dissabte al matí a Manresa
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- Paquet no entregat per absència del destinatari': per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- L’actual Papa de Roma ja ha estat a Montserrat
- L'accés a Manresa en cotxe des de l'Agulla ja no es fa per la carretera de Santpedor sinó per la rotonda de la Salle