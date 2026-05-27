Moià reobre el carrer de la Tosca després de les obres per donar prioritat al vianant
S’ha fet la reurbanització, que ha inclòs la renovació total de la xarxa de sanejament, del tram entre el carrer de Miquel Martí i Pol i la carretera de Manresa
Moià ha reobert al trànsit el carrer de la Tosca, un dels vials principals del nucli antic, després de dos mesos d’obres de reurbanització d’un dels trams. En concret, s’ha executat un projecte de pacificació (prioritat per als vianants i vehicles o motoritzats) entre el carrer de Miquel Martí i Pol i la carretera de Manresa.
Els treballs han permès renovar completament la xarxa de sanejament i executar un nou paviment al conjunt del carrer, amb l’objectiu de millorar la seguretat, l’accessibilitat i la convivència entre vehicles i vianants.
Amb aquesta intervenció, al carrer de la Tosca es recupera el sentit de circulació de pujada. El vial és de prioritat per a vianants i només hi poden circular els veïns i veïnes de la zona. La velocitat màxima és de 10 km/h. Pel que fa al carrer Miquel Martí i Pol, es recupera el sentit únic de circulació de baixada i la zona d’aparcament
L’actuació s’ha emmarcat dins el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Moià 2017-2022, redactat l’any 2018, on s’establien les directrius a seguir en matèria de planificació de la mobilitat al centre urbà. I és que el carrer de la Tosca queda inclòs dins la iniciativa de millora d’itineraris per a vianants i és un dels trams que formen part de la xarxa de trajectes per a vianants.
