El Pla de Govern de la Generalitat al Moianès incidirà en aspectes com la mobilitat i les infraestructures
El vehicle informatiu que recorrerà totes les capitals de comarca per explicar les seves accions a la ciutadania, ha fet parada aquest diumenge a Moià
Regio7
Moià ha acollit aquest diumenge una nova parada del vehicle informatiu "Pla del Govern al territori", en el marc del mercat setmanal. La instal·lació d’aquest vehicle té per objectiu apropar l’acció de l’executiu a la ciutadania i recorrerà durant els pròxims mesos totes les capitals de comarca de Catalunya.
Les parades del "Pla de Govern al territori" coincideixen amb un dia de fira o festivitat que se celebra a cada comarca. Durant la jornada, es reparteix material informatiu amb les principals accions de l’Executiu i també amb els projectes específics i destacats de cada comarca. A Moià, el vehicle informatiu ha fet parada a la plaça Major.
L’objectiu és explicar de manera directa a la ciutadania què és el Pla de Govern, com es desplega i quines actuacions concretes s’estan duent a terme a cada territori, per fer visible i tangible l’acció del Govern arreu del país de manera transparent i amb vocació de servei.
Entre les actuacions que l’executiu té previst dur a terme al Moianès, el tríptic que s’ha repartit entre la ciutadania destaca àmbits com la mobilitat, infraestructures i món local (amb la inversió de prop de 5 milions d’euros del PUOSC per als municipis de la comarca) o l’equitat social (amb la construcció dels nous edificis de l’Institut Escola Ramona Calvet, a Castellterçol, i de l’Escola La Popa, a Castellcir).
