El Moianès s’aboca al repte solidari de la Ruta 66: Enric Casacuberta recorrerà tots municipis de la comarca per donar a conèixer el seu projecte
La ruta servirà per donar visibilitat a la iniciativa, que començarà a finals d'aquest agost, i impulsar la venda de samarretes a benefici de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls
El moianès Enric Casacuberta recorrerà tots els pobles de la comarca amb l’objectiu de donar a conèixer el seu repte solidari: completar la Ruta 66 corrent per recaptar fons a benefici de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls. Els dies 6, 7, 20 i 21 de juny, el corredor passarà pels 10 municipis del Moianès, on serà rebut pels alcaldes i alcaldesses de cada població. Durant aquestes jornades també s’habilitaran punts de venda de samarretes solidàries per recaptar el màxim de fons possible abans del seu viatge als Estats Units.
Aquest dissabte, 6 de juny, Casacuberta sortirà de Moià, que serà sempre el seu punt de partida, en direcció a Monistrol de Calders, on està previst que arribi cap a les 11 del matí. Després de ser rebut per l’alcalde, Arturo Argelaguer, reprendrà la marxa cap a Calders. En aquest municipi hi arribarà al voltant de la 1 del migdia, on l’esperarà el batlle, Eduard Sánchez.
L’endemà, diumenge 7 de juny, mantindrà el mateix horari. La primera parada serà a Santa Maria d’Oló, on serà rebut per l’alcalde, Xavier Baraut. Tot seguit, el corredor es dirigirà cap a l’Estany, on l’esperarà el màxim representant del consistori, Enric Maria Rovira.
Durant el cap de setmana del 20 i 21 de juny, Casacuberta completarà el recorregut pels municipis restants de la comarca. Dissabte farà la primera aturada a Collsuspina, a les 10 del matí, i continuarà cap a Castellcir, on s’espera que arribi al voltant de les 12 del migdia. La jornada acabarà a Sant Quirze Safaja, amb arribada prevista a les 2 del migdia. La batllessa Laia Oller i els alcaldes Eduard Guiteras i Carles Lupiáñez rebran el corredor als respectius municipis.
Finalment, diumenge 21 de juny, Casacuberta clourà la ruta pel Moianès amb una visita a Granera, a les 11 del matí, on serà rebut per l’alcalde Joan Vilaplana. Una hora més tard arribarà a Castellterçol, darrer municipi del recorregut, on l’esperarà el batlle Antoni Massot.
Fa unes setmanes, Moià ja va acollir una cursa solidària per iniciar els actes previs al repte.
Un repte majúscul
El moianès Enric Casacuberta afrontarà aquest estiu un repte esportiu i solidari sense precedents: recórrer corrent els 3.940 quilòmetres de la mítica Ruta 66 dels Estats Units, travessant vuit estats i completant l’equivalent a 93 maratons en aproximadament 150 dies. L’objectiu és recaptar fons per a la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls i contribuir a donar visibilitat a aquesta malaltia.
El projecte, presentat oficialment el passat abril a Can Comadran de Moià, coincideix amb el centenari de la Ruta 66. Gran aficionat a aquesta carretera històrica, que ja ha recorregut en diverses ocasions, Casacuberta va decidir retre homenatge als seus fundadors completant-ne el traçat a peu, una fita inèdita que ha estat reconeguda com a acte oficial de la commemoració i que compta amb el suport de la Federació Catalana d’Atletisme.
Després de dos anys de preparació, el corredor sortirà de Moià el 29 d’agost i farà una primera etapa fins a Barcelona abans de viatjar als Estats Units. Abans de marxar, serà rebut per diverses institucions catalanes. Tot i que reconeix que la climatologia i les possibles lesions són les seves principals preocupacions, assegurava que la motivació de donar suport a les persones afectades per l’ELA és el que el va empènyer afrontar el repte.
La preparació física inclou entrenaments exigents, fisioteràpia, seguiment mèdic esportiu i suport psicològic. Segons el seu entrenador, Jordi Extremera, el principal repte és preparar el cos per a una experiència difícil de reproduir en els entrenaments. Casacuberta començarà l’aventura amb 61 anys i la completarà amb 62.
Durant la presentació, representants de la Fundació Miquel Valls, de la Federació Catalana d’Atletisme i de diverses institucions van destacar el valor de la iniciativa. Tant l’alcalde de Moià, Dionís Guiteras, com la coordinadora territorial de Drets Socials, Aida Montoya, van subratllar que el projecte converteix gairebé 4.000 quilòmetres en un altaveu internacional per sensibilitzar la societat sobre l’ELA i generar esperança per a les persones afectades i les seves famílies.
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