Els Geganters de Moià impulsen una campanya per renovar la vestimenta del Toll i la Teixonera
A través de la plataforma Verkami es podran fer aportacions fins al 17 de juliol per ajudar a finançar la confecció de la nova vestimenta dels Gegants Prehistòrics
Aquest procediment ja es va fer servir per finançar la restauració dels Gegants Reis durant el 2018
Els Geganters de Moià han impulsat una campanya de micromecenatge per finançar la nova vestimenta dels Gegants Prehistòrics, el Toll i la Teixonera. Amb l'objectiu de recaptar el màxim de recursos possibles i fer realitat la renovació de la indumentària de les dues figures, l'entitat ha posat en marxa una iniciativa a través de la plataforma Verkami. El termini per fer aportacions es va obrir diumenge, 7 de juny, i s'allargarà fins al 17 de juliol.
La campanya, sota el lema "Vestim els Gegants Prehistòrics", pretén culminar el projecte de renovació de la vestimenta dels gegants mitjançant una fórmula similar a la que l'entitat ja va utilitzar entre l'octubre i el novembre del 2018. Aleshores es van recaptar més de 2.500 euros per restaurar els Gegants Reis, en Ferran i na Isabel, coincidint amb la celebració del seu 75è aniversari.
El Toll i la Teixonera es van estrenar el 22 d'abril del 2007 i, gairebé vint anys després, continuen sent "els màxims ambaixadors de Moià". Al llarg d'aquest temps han participat en trobades i actes arreu de Catalunya, la Catalunya Nord i diversos punts de l'Estat espanyol. Segons expliquen des dels Geganters de Moià, "amb el pas dels anys, les figures i els vestits s'han anat deteriorant fins a arribar a un punt que ja no poden continuar ballant pels carrers". Per aquest motiu, asseguren que "ha arribat el moment de restaurar-los completament i confeccionar uns nous vestits".
De fet, durant el primer trimestre de l'any la parella de gegants ja va passar per un procés de restauració al Taller d'Escultura Casserras, mentre que les perruques es van enviar a la postisseria Tàpies de Barcelona. Aquesta primera fase va ser finançada per l'Ajuntament de Moià. Ara, però, ha arribat el moment d'elaborar la nova indumentària. Des de fa setmanes, les figures es troben al taller de l'Eva Mula, a Molins de Rei. L'indumentarista Pau Fernàndez, responsable de projectes com els Gegants de Molins de Rei, Sant Coloma de Gramenet, Granollers, Badalona o Cabrera de Mar, serà l'encarregat de dirigir la confecció dels nous vestits.
Per sufragar una part del cost d'aquesta actuació, l'entitat ha engegat la campanya de micromecenatge. La resta de l'import l'assumirà la mateixa colla amb recursos propis. Les aportacions a través de Verkami poden ser totalment altruistes o bé donar dret a diverses recompenses, com ara una samarreta, una tassa o una bossa d'edició limitada, el conte dels gegants, figures de goma dels gegants o, fins i tot, la possibilitat de gravar el nom del mecenes en una placa situada a l'interior del Toll i la Teixonera.
Tots aquests obsequis es lliuraran durant l'acte de presentació de la nova imatge dels gegants, previst per al divendres 24 de juliol.
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