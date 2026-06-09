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Industrialització, el paper de la dona en la indústria, i vida emocional, centraran la Universitat d'Estiu del Moianès

L'edició d'enguany, que se celebrarà del 15 de juny al 6 de juliol, també inclourà la presentació d'"Anatomia de l'esperança", de Francesc Torralba, Premi Josep Pla 2026

Curs a la Unversitat d'Estiu del Moianès en una de les seves anteriors edicions

Curs a la Unversitat d'Estiu del Moianès en una de les seves anteriors edicions / Arxiu | Consell Comarcal del Moianès

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Jordi Escudé

Jordi Escudé

Moià

La Universitat d'Estiu del Moianès, que organitzen el Consell Comarcal i el Consorci del Moianès, celebra 30 amb un programa cultural i divulgatiu de tres setmanes de durada, del 15 de juny al 6 de juliol, que s'estendrà per municipis de tota la comarca, i que tindrà com a eixos centrals el procés d'industrialització al Moianès, la relació de la dona amb la indústria, i la vida emocional.

La programació s'estrenarà el dilluns 15 de juny amb la presentació del llibre "Anatomia de l'esperança", Premi Josep Pla 2026, a càrrec del seu autor, Francesc Torralba, i la posterior entrevista que li farà Griselda Guiteras, a 2/4 de 7 a Cal Comadran de Moià.

A partir d'aquí s'iniciaran les diverses sessions dels tres cursos programats. El de "Patrimoni i Història", de 15 hores, farà un recorregut per la industrialització del Moianès, dissenyat per l'Associació Cultural Modilianum i que combinarà la teoria amb les visites en espais relacionats amb la temàtica. Consta de 5 sessions. Arrencaran el dilluns 29 de juny a Castellterçol, amb un curs sobre la manufactura tèxtil llanera dels segles moderns, centrada en el Moianès, a càrrec de Jan Figueras, i que inclou una visita al rentador de llana del Roquer. L'endemà, a Calders, l'historiador Llorenç Ferrer parlarà del pas de la llana al cotó en la indústria del segle XIX, i es visitarà la fàbrica Jorba amb motiu del seu centenari. Dimecres 1 de juliol, es tractarà la indústria del segle XX i el pas de la preindustrialització la industrialització, amb la historiadora Rosa Serra, a Santa Maria d'Oló, on es visitarà l'Espai Hemalosa. L'endemà, el consultor del sector agroalimentari Ramon Sentmartí, parlarà d'aquest sector en la indústria del segle XXI, amb una sessió a Moià i una visita a la fàbrica de pastes la Moianesa. Tancarà el curs Jaume Perarnau (del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya) a l'Estany, on parlarà del patrimoni de la societat industrial, i amb una visita posterior als plataners de l'Estany com a icona d'un paisatge tecnològic i industrial.

El curs sobre "Eines de millora per a la vida emocional" també tindrà 15 hores, amb sessions diàries del 29 de juny al 3 de juliol, que es faran íntegrament a Cal Comadran de Moià, amb les intervencions de la Doctora en Humanitats Teresa Guardans; la mestra i psicòloga Maria Jesús Comellas; Paula Gelpi, llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport; de la Doctora en Ciència Política Gemma Ubasart; i del psicòleg Joan Piñol.

Finalment, pel que fa a la proposta "Indústria i Dones", constarà d'una jornada amb diverses ponències i una taula rodona que reivindicaran el paper de la dona en la indústria, i que tindran lloc el dilluns 6 de juliol, a les 7 de la tarda, a Cal Comadran de Moià.

La Universitat d'Estiu del Moianès també inclou visites teatralitzades a la Casa Museu Prat de la Riba, el dissabte 4 de juliol, a les 11 del matí i a 2/4 d'1 del migdia, amb inscripció prèvia i places limitades a 20 persones per visita.

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