Moià recupera l'esperit de les antigues Enramades amb una nova tradició comunitària
La proposta artística d’Anna Pascó Boltà transforma el record d’un antic sopar veïnal en un ritual col·lectiu vinculat a la memòria, la cultura popular i la convivència
Regió7
El carrer Sant Pere de Moià acollirà a finals de juny Enramades, una proposta artística participativa d’Anna Pascó Boltà presentada dins del cicle La Tradició d’a cobert. El projecte recupera la memòria de les antigues Enramades del carrer —un sopar popular i comunitari desaparegut fa més de vint anys— per activar una nova tradició col·lectiva vinculada al present. Lluny de plantejar una reconstrucció folklòrica o nostàlgica, Enramades entén la tradició com una pràctica viva, compartida i en constant transformació. La proposta desplega un conjunt d’elements rituals, materials i simbòlics pensats perquè puguin ser apropiats, reinterpretats i mantinguts pels mateixos veïns i veïnes amb el pas del temps, sense dependència de cap institució o agent artístic.
El projecte gira al voltant del pa, un aliment que durant segles va constituir la base de l’alimentació popular i que, en moments de crisi econòmica i incertesa, sovint recupera la seva centralitat dins l’àpat. En aquesta proposta, el pa deixa de ser un simple acompanyament per convertir-se en el plat principal i en l’element simbòlic que articula tota la celebració. Per a l’ocasió, serà elaborat per l’Escola del Gremi de Flequers de Barcelona i adoptarà la forma d’una clau, símbol de Sant Pere i metàfora de l’obertura, l’acollida i la pertinença a una comunitat.
L’acció començarà a l’antiga lleteria del carrer Sant Pere, on una imatge de Sant Pere situada dins d’una fornícula construïda especialment per a l’ocasió serà "despertada" amb versos cantats i una ofrena de llorer i roure. Aquest gest anirà a càrrec d’un infant del carrer que aquell any compleixi dotze anys, incorporant així una dimensió de relleu generacional al ritual.
La instal·lació inclourà també vuit plats de ceràmica elaborats per l’artista en col·laboració amb la ceramista local La Pit Roig, destinats a contenir els aliments compartits durant el sopar. Un cop finalitzat l’àpat, cada plat quedarà en custòdia d’un veí o veïna fins a la següent edició, convertint-se en un objecte de transmissió i continuïtat. Les taules es cobriran amb estovalles confeccionades a partir de peces antigues aportades pel veïnat i recosides amb teles noves, en un gest que entrellaça la memòria domèstica amb noves formes de convivència.
L’espai es completarà amb branques i elements vegetals de l’entorn, seleccionats amb l’assessorament de L’Auró, centre de jardineria i disseny floral de Moià, i amb la recuperació del joc popular de la virolla, tradicionalment utilitzat en festes i aplecs per rifar objectes. En aquesta ocasió, la virolla servirà per sortejar rajoles creades per l’artista amb versos i jocs de paraules vinculats a la col·lectivitat, el paisatge i la cultura popular.
El projecte ha comptat amb la complicitat del Museu de Moià en la recerca de virolles antigues i amb la participació de l’historiador Ramon Tarter en el desenvolupament, conjuntament amb Anna Pascó Boltà, d’una nova interpretació contemporània d’aquest objecte tradicional. La proposta incorpora, a més, la participació activa del veïnat del carrer Sant Pere, protagonista indispensable de la iniciativa. Enramades forma part de La Tradició, el cicle d’activitats impulsat per a cobert durant el 2026 per explorar les formes contemporànies de transmissió cultural, memòria col·lectiva i cultura popular.
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