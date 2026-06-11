Moià renova la retolació de la Xarxa de Mobilitat Turística per a una major seguretat i funcionalitat
Regió7
El Museu de Moià ha dut a terme aquesta setmana una part dels treballs de camp per revisar tota la retolació de la Xarxa de Mobilitat Turística als sectors sud-est i nord-est del terme no urbà de la capital de comarca. L’objectiu de l'acció és actualitzar i substituir els elements de senyalització que ho requereixi per garantir una xarxa segura, clara i funcional per a tots els usuaris.
La Xarxa de Mobilitat Turística de la Diputació de Barcelona és un conjunt de camins, pistes i corriols connectats per a usos no motoritzats, com el senderisme i el ciclisme, que enllacen municipis i espais naturals del territori.
Aquesta actuació forma part del suport tècnic del Catàleg de Serveis 2026 de la Diputació de Barcelona i es desenvolupa conjuntament amb l'Albert Martín, tècnic de l'Oficina de Turisme de la Diputació de Barcelona, i la Marta Fàbrega, directora-gerent del Museu de Moià.
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