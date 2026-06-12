El Museu de Moià acull la seva pròpia 'Fashion Week' gràcies a uns alumnes de 1r d'ESO
Regió7
Alumnes de 1r d’ESO de l’INS Moianès han inaugurat l’exposició Fashion Week Moià, al Museu de Moià. Tal com va dir la seva professora Neus Cervosa: "No només és un projecte d'agulles. Al darrere hi ha molta il·lusió. A molts us feia por agafar una agulla, però al final, amb perseverança, ho vau aconseguir."
Però la Fashion Week Moià va molt més enllà de la costura. Els alumnes ens han descobert la regla dels tres segons: "només pots opinar del físic d'algú altre si allò del que opines ho pot canviar en tres segons. Tres segons que amaguen una indústria amb un impacte enorme en l'ecosistema i en la pressió de gènere".
El regidor Cinto Montsec va presidir l'acte d'inauguració de l'exposició recordar la importància que té per a l'Ajuntament que l'institut engegui projectes com aquest. Perquè la moda és molt més que consum. És identitat, és consciència, és canvi.
Un centenar de persones van ser presents a acte i es van aturar a mirar, aprendre i reflexionar.
- Ni dret ni ADE: aquestes són les carreres amb més feina a Espanya quatre anys després de graduar-se
- Detenen dues persones relacionades amb la mort de Gabriel Morales, trobat al pantà de la Baells
- La no sortida de Diego Ocampo del Kids&Us Manresa cap a Tenerife
- L’abat de Montserrat, Manel Gasch: «És un dels pelegrinatges més importants de la nostra història»
- Una persona ferida després d'una baralla a la Baixada de la Seu de Manresa, amb llançament de torreta inclosa
- Sor Lucía Caram després de saludar Lleó XIV: 'He vist un Papa molt preocupat per la pau
- Una vuitantena d'escoles i instituts de la Catalunya central han aprovat no fer sortides i colònies
- Un cantant de Berga a la Sagrada Família: 'Ens van treure i engabiar perquè no cantéssim els Segadors