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El Museu de Moià acull la seva pròpia 'Fashion Week' gràcies a uns alumnes de 1r d'ESO

Part de l'exposició &quot;Fashion Week Moià&quot;

Part de l'exposició "Fashion Week Moià" / Museu de Moià

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Regió7

Moià

Alumnes de 1r d’ESO de l’INS Moianès han inaugurat l’exposició Fashion Week Moià, al Museu de Moià. Tal com va dir la seva professora Neus Cervosa: "No només és un projecte d'agulles. Al darrere hi ha molta il·lusió. A molts us feia por agafar una agulla, però al final, amb perseverança, ho vau aconseguir."

Però la Fashion Week Moià va molt més enllà de la costura. Els alumnes ens han descobert la regla dels tres segons: "només pots opinar del físic d'algú altre si allò del que opines ho pot canviar en tres segons. Tres segons que amaguen una indústria amb un impacte enorme en l'ecosistema i en la pressió de gènere".

El regidor Cinto Montsec va presidir l'acte d'inauguració de l'exposició recordar la importància que té per a l'Ajuntament que l'institut engegui projectes com aquest. Perquè la moda és molt més que consum. És identitat, és consciència, és canvi.

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Un centenar de persones van ser presents a acte i es van aturar a mirar, aprendre i reflexionar.

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