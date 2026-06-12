UP denuncia que els plans solars de la Generalitat afecten l’estructura agrícola del Moianès
El sindicat afirma que hi ha «greus errors» com proposar espais que ara mateix tenen explotacions agràries actives o obviar-ne d’altres que estan alterats
Unió de Pagesos posa el crit al cel davant la planificació de la Generalitat per a la implantació de camps solars al Moianès. Assegura que n’afectarà greument sòl agrícola plenament actiu, en una comarca on aquest sector té un pes específic molt rellevant, no tant en el percentatge econòmic com en el de modelació del paisatge.
Segons el sindicat, el pla conté «errors greus» com proposar espais que ara mateix tenen explotacions agràries actives, «inclosos alguns classificats com a artificialitzats [alterats per altres activitats] sobre el paper, però que en realitat s'utilitzen» per a l’agricultura, mentre que «es deixa de banda altres espais realment idonis per a la instal·lació de plaques solars on no hi ha cap explotació».
UP també denuncia que la proposta que planteja el Govern té més conseqüències que no es veuen a primera vista, que qualifica de transformacions infraestructurals del territori. Es refereix a l'eixamplament de camins rurals per permetre el pas de maquinària pesant, i la necessitat de noves línies d'energia. «Estem parlant de la construcció de línies de Molt Alta Tensió (MAT) com les que volen fer entre l'Aragó i Catalunya, que ja ha generat mobilitzacions també al territori del Baix Camp», asseguren.
A més a més, UP exposa que a escala mediambiental, «el tancament d'explotacions locals implicarà un increment de les emissions de CO₂ per transport d'aliments, i una reducció dràstica de la sobirania alimentària, ja ara al 40% de la capacitat necessària».
Segons Unió de Pagesos, aquest Pla Territorial d’Energies Renovables (PLATER), que s’ha fet específic per a cada comarca, «no diferencia l'espai agrari de l'espai agroecològic: només comptabilitza el rendiment per hectàrea de cada camp, sense tenir en compte la utilitat que tenen les explotacions existents al darrere. I, a més a més, deixarà els pagesos encara més a mercè de l'especulació amb les terres que avui dia ja està sent salvatge».
Una de les crítiques principals que exposen és que, diuen, no s'ha elaborat a partir de cobrir les necessitats dels municipis ni les necessitats bàsiques per viure de la població: «El pla simplement distribueix quotes de producció energètica per municipi, sense partir de les necessitats reals del territori, ni tampoc gaire coneixement del mateix».
També lamenten que «noc s'ha preguntat a la mateixa gent del territori, començant pels ajuntaments, continuant per la gent que hi viu, i acabant pels més afectats que són qui n'estan fent un ús. Només se'ls ha imposat la càrrega de generar aquesta energia a costa de la terra que estan treballant». A part, si s'hagués fet, probablement s'haurien evitat errors com proposar espais que ara mateix tenen explotacions agràries actives —inclosos alguns classificats com a 'artificialitzats' sobre el paper, però que en realitat s'utilitzen— mentre es deixa de banda altres espais realment idonis per a la instal·lació de plaques solars on no hi ha cap explotació.
Les xifres del Moianès
Segons aquest Pla Territorial d’Energies Renovables, la Catalunya Central haurà de produir 5.700 megawatts d'energia renovable. Al Moianès, la previsió d'execució se situa entre l'1% i el 2% del territori. Segons UP, resulta especialment afectat el municipi de l'Estany, també la cinglera cap a Collsuspina, Puigcegordi, entre altres. El sindicat ha mantingut trobades amb els alcaldes de la comarca i assegura que hi ha posicions molt dispars en relació amb el pla.
Unió de Pagesos argumenta, però, que «bàsicament està pensat per facilitar que les empreses privades puguin instal·lar plaques solars i aerogeneradors legalment al territori, la qual cosa generarà una dinàmica especulativa que les petites explotacions familiars de la zona no hi podran competir i es veuran condemnades a tancar en benefici a la gran indústria agroalimentària que seran l’única que podrà pagar el preu de la terra».
Subscriu-te per seguir llegint
- Ni dret ni ADE: aquestes són les carreres amb més feina a Espanya quatre anys després de graduar-se
- Detenen dues persones relacionades amb la mort de Gabriel Morales, trobat al pantà de la Baells
- La no sortida de Diego Ocampo del Kids&Us Manresa cap a Tenerife
- L’abat de Montserrat, Manel Gasch: «És un dels pelegrinatges més importants de la nostra història»
- Una persona ferida després d'una baralla a la Baixada de la Seu de Manresa, amb llançament de torreta inclosa
- Sor Lucía Caram després de saludar Lleó XIV: 'He vist un Papa molt preocupat per la pau
- Una vuitantena d'escoles i instituts de la Catalunya central han aprovat no fer sortides i colònies
- Un cantant de Berga a la Sagrada Família: 'Ens van treure i engabiar perquè no cantéssim els Segadors