BBVA premia una entitat que treballa en el reforç educatiu al Moianès
L’Associació NARINAN, amb incidència a Castellterçol i Castellcir, rep un premi de 32.000 euros de la convocatòria BBVA Futur pel seu projecte d’igualtat d’oportunitats
Una entitat que treballa pel reforç educatiu al Moianès és una de les quatre de tot Catalunya que rebrà el suport de BBVA Asset Management, gestora d'actius de BBVA, en el marc de la vuitena convocatòria solidària BBVA Futur.
En concret, es tracta de l’Associació NARINAN i el seu Projecte Social Família. Ha estat reconegut amb 32.000 euros pel seu projecte ‘Reforç educatiu integral per a la igualtat d'oportunitats’, que entre altres poblacions incideix a Castellterçol i Castellcir. En conjunt, es preveu que beneficiarà directament a més de 300 alumnes de primària en risc social, amb la col·laboració de 140 voluntaris.
La iniciativa es dirigeix a l'alumnat de primària en situació de vulnerabilitat social i es desenvoluparà, a banda de les dues poblacions moianeses, a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. El programa combina reforç escolar en grups reduïts i estables, logopèdia, tallers de lectura, educació emocional a través del teatre i coordinació amb famílies i centres educatius per prevenir el fracàs escolar.
Els quatre projectes premiats sumen 168.000 euros i se centren en l'atenció a persones amb discapacitat física o neurològica, la investigació contra el càncer colorectal, el reforç educatiu de menors en situació de vulnerabilitat i la prevenció d'incendis a través de la gestió sostenible del territori. Amb aquesta iniciativa, BBVA destaca que impulsa la seva «vinculació amb Catalunya i el seu compromís amb el desenvolupament del teixit econòmic i social, acompanyant a famílies, empreses i institucions en els seus reptes i oportunitats». Les altres tres entitats premiades són l’Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida (ASPID), la Fundació CRIS contra el Càncer, i Fundació Emys pel projecte mediambiental Anella Ramadera de Lladó, a Girona.
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