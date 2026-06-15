Les Coves del Toll i el Museu de Moià clouen el curs amb un rècord de visites escolars
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Regió7
Moià
El Museu de Moià i el Parc Prehistòric de les Coves del Toll ha tancat aquest curs amb unes xifres de visites d’escolars que han batut rècords.
Un total de 13.148 alumnes han viscut la prehistòria de primera mà al Parc Prehistòric i 1.599 més han descobert la Casa Rafael Casanova.
Fonts del Museu asseguren que «ha estat un any intens, marcat per les vagues i pels capricis del temps — aiguats, nevades i tot el que la natura ha volgut posar-nos al davant-. I, tot i això, aquí estem».
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