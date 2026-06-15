El Museu de Moià incorpora una peça restaurada excepcional: un orgue d’aire del segle XIX
L'instrument, procedent de l’antiga església de Sant Pere, es pot visitar a l’exposició permanent després de passar per una restauració integral
El Museu de Moià ha incorporat recentment a la seva exposició permanent una nova peça de gran valor històric i musical: un orgue d’aire del segle XIX, ara completament restaurat i visible per al públic. L’instrument provenia de l’antiga església de Sant Pere, avui desapareguda, situada al barri de la Mànega. Aquest instrument va entrar a formar part del fons del Museu a l’inici de la Guerra Civil Espanyola, després d’haver patit l’espoli d’alguns dels seus tubs originals, un fet que en va alterar parcialment l’estructura.
Es tracta d’un orgue d’aire de 51 tecles, construït al segle XIX per un autor desconegut. Està elaborat principalment amb fusta, amb elements metàl·lics i detalls en ivori, característics dels instruments d’aquesta època. Tal com han explicat des del Museu de Moià, amb el pas del temps, la peça havia anat deteriorant-se fins a presentar un estat de conservació delicat: presentava incrustacions de brutícia, degradacions mecàniques, oxidació en diversos components, així com parts trencades i elements deformats. Aquest conjunt de patologies feia necessària una intervenció integral per garantir-ne la preservació.
La restauració ha estat realitzada durant diversos mesos al taller Montart Restorer, on s’ha dut a terme una neteja exhaustiva i la recuperació funcional i estructural de l’instrument. El procés ha seguit criteris estrictes de reversibilitat i estabilitat dels materials utilitzats, evitant qualsevol intervenció que pogués falsejar l’original o alterar-ne la morfologia històrica.
Aquest projecte ha estat cofinançat per la Diputació de Barcelona, contribuint així a la conservació i difusió del patrimoni musical i històric. Amb aquesta incorporació, el Museu "reforça el seu compromís amb la preservació de peces singulars que permeten entendre millor la història cultural i musical del territori".
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