El Museu de Moià i les Coves del Toll baten el rècord històric amb gairebé 35.000 visitants el 2025
Els equipaments patrimonials registren 34.952 entrades, un 49,36% més que l’any anterior, impulsats especialment per l’augment de les visites escolars
El Museu de Moià i les Coves del Toll han batut el seu rècord de visitants. El 2025, sumant els usuaris de les Coves del Toll, de la Casa Rafael Casanova —on s’ubica el Museu Arqueològic i Paleontològic—, de l’Arxiu Històric i de les activitats programades, es van registrar un total de 34.952 entrades. Aquesta xifra, a més de ser la més alta des de 1999, suposa un increment del 49,36% respecte a l’any anterior.
Com és habitual, el 2025 el Parc Prehistòric de les Coves del Toll de Moià va ser l’espai més visitat. En concret, 25.145 persones es van apropar a l’indret per visitar la cavitat i el seu entorn, un 36,48% més que l’any anterior. Al Museu, en canvi, hi van acudir 7.831 usuaris, un increment del 78,42%. La xifra es completa amb els 1.884 participants en les activitats programades, que han crescut un 286,07%, i les 92 visites a l’Arxiu Històric.
Així doncs, en comparació amb el 2024, l’augment de visitants ha estat notable: s’ha passat de 23.402 a 34.952 entrades, un 49,36% més. Aquell any, 18.424 usuaris van visitar les Coves del Toll, 4.389 el Museu, 488 van participar en activitats i 101 van consultar l’Arxiu Històric.
Segons fonts del Museu de Moià, el paper de les escoles ha estat clau per assolir aquest rècord: 13.148 escolars han viscut la prehistòria de primera mà al Parc Prehistòric i 1.599 han descobert la Casa Rafael Casanova.
Un atractiu a la comarca
Les dades evidencien que les Coves del Toll i el Museu de Moià s’han consolidat com un dels principals referents turístics del Moianès i de la Catalunya Central. De fet, comparant les dades de 1999 amb les del 2025, l’increment de visitants és del 118,03%, ja que el registre de llavors va ser de 16.031 entrades (5.895 a les Coves del Toll i 10.136 al Museu).
També cal tenir en compte que les activitats programades es comptabilitzen des del 2010 i que l’accés a l’Arxiu Històric es registra des del 2009. Això reforça encara més la tendència de creixement sostingut que ha experimentat el conjunt dels equipaments patrimonials de Moià.
En tots aquests anys, només entre el 1999 i el 2002 la Casa Rafael Casanova va superar les Coves del Toll en nombre de visitants, probablement a causa dels treballs arqueològics que es duien a terme a la cavitat.
Entre els anys amb una afluència més elevada destaquen el 2004, quan es van registrar 28.641 usuaris; el 2009, amb 30.122; el 2011, amb 33.190; el 2015, amb 32.184, i el 2018, amb 33.482. Una altra dada remarcable és la del 2020, en plena pandèmia de la covid-19, quan es van sumar un total de 13.448 visitants, la xifra més baixa registrada des de 1999.
Al Parc Prehistòric, la cova visitable és la del Toll, però les contínues descobertes arqueològiques, especialment a la Cova de les Teixoneres, juntament amb l’entorn natural i la recreació d’un poblat prehistòric, converteixen el conjunt en un atractiu de primer ordre per als visitants.
Des de 1999, els diferents equipaments gestionats pel Museu de Moià han acumulat un total de 714.456 visitants. D’aquesta xifra, 475.113 corresponen a les Coves del Toll, 213.880 al Museu, 23.643 a les activitats programades i 1.820 a les consultes de l’Arxiu Històric.
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