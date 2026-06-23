Enric Casacuberta porta el repte Ruta 66 x ELA als deu municipis del Moianès
El moianès ha completat corrent una ruta de quatre dies per presentar el repte solidari i impulsar la recaptació de fons abans de marxar als Estats Units aquest agost
El moianès Enric Casacuberta, impulsor del repte solidari Ruta x ELA, ha recorregut durant dos caps de setmana de juny tots els municipis de la comarca per donar a conèixer el seu projecte. Concretament, ha visitat els deu pobles del Moianès els dies 6, 7, 20 i 21 de juny, en una ruta que li ha permès reunir-se amb els respectius alcaldes i apropar la iniciativa a la ciutadania.
Casacuberta ha fet una valoració molt positiva d’aquestes quatre jornades. Segons ha explicat, la venda de samarretes solidàries per recaptar fons ha anat "molt bé" i moltes persones s’han apropat per interessar-se pel repte, que començarà a finals d’agost i que té com a objectiu recaptar el màxim de diners possible en benefici de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls.
El recorregut va arrencar el dissabte 6 de juny a Moià, on el batlle, Dionís Guiteras, va acomiadar Casacuberta abans que iniciés el camí cap a Monistrol de Calders. Un cop allà, va ser rebut per l’alcalde monistrolenc, Arturo Argelaguer, i posteriorment va continuar la marxa fins a Calders. A aquest municipi hi va arribar al migdia, on l’esperava el batlle, Eduard Sánchez.
L’endemà, diumenge 7 de juny, la ruta va reprendre’s des de la capital del Moianès. La primera parada va ser Santa Maria d’Oló, on el corredor va ser rebut per l'alcalde, Xavier Baraut. Tot seguit, es va dirigir cap a l’Estany, on l’esperava el batlle, Enric Maria Rovira.
Després d’una pausa de dues setmanes, Casacuberta va completar el recorregut els dies 20 i 21 de juny amb la visita als pobles restants de la comarca. Dissabte va fer parada a Collsuspina, Castellcir i Sant Quirze Safaja, on va ser rebut per l’alcaldessa Laia Oller i pels alcaldes Eduard Guiteras i Carles Lupiáñez, respectivament.
Finalment, el diumenge 21 de juny va cloure la ruta pel Moianès amb les visites a Granera i Castellterçol. Al primer municipi el va rebre el batlle, Joan Vilaplana, mentre que una hora més tard arribava a Castellterçol, on l’esperava l’alcalde, Antoni Massot. Amb aquesta darrera etapa, Casacuberta va completar el seu pas pels deu municipis de la comarca i va tancar amb èxit una acció de promoció i sensibilització prèvia al gran repte solidari de finals d’estiu.
Un repte majúscul
Casacuberta afrontarà a partir d'aquest estiu un repte esportiu i solidari sense precedents: recórrer corrent els 3.940 quilòmetres de la mítica Ruta 66 dels Estats Units, travessant vuit estats i completant l’equivalent a 93 maratons en aproximadament 150 dies. L’objectiu és recaptar fons per a la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls i contribuir a donar visibilitat a aquesta malaltia.
El projecte, presentat oficialment el passat abril a Can Comadran de Moià, coincideix amb el centenari de la Ruta 66. Gran aficionat a aquesta carretera històrica, que ja ha recorregut en diverses ocasions, Casacuberta va decidir retre homenatge als seus fundadors completant-ne el traçat a peu, una fita inèdita que ha estat reconeguda com a acte oficial de la commemoració i que compta amb el suport de la Federació Catalana d’Atletisme.
Després de dos anys de preparació, el corredor sortirà de Moià el 29 d’agost i farà una primera etapa fins a Barcelona abans de viatjar als Estats Units. Abans de marxar, serà rebut per diverses institucions catalanes. Tot i que reconeix que la climatologia i les possibles lesions són les seves principals preocupacions, assegurava que la motivació de donar suport a les persones afectades per l’ELA és el que el va empènyer afrontar el repte.
La preparació física inclou entrenaments exigents, fisioteràpia, seguiment mèdic esportiu i suport psicològic. Segons el seu entrenador, Jordi Extremera, el principal repte és preparar el cos per a una experiència difícil de reproduir en els entrenaments. Casacuberta començarà l’aventura amb 61 anys i la completarà amb 62.
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