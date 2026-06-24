Confinen un càmping a Sant Quirze Safaja per un incendi
El foc afecta una zona forestal entre la carretera BV-1341 i el càmping
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Manresa
Els Bombers de la Generalitat treballen en un incendi que crema zona forestal a Sant Quirze Safaja, i que es troba proper a un càmping. Hores d'ara hi treballen dotze mitjans terrestres i un helicòpter bombarder. Aquest està carregant a l'embassament de Sant Quirze.
Els Bombers han demanat que es confinin els ocupants del càmping l'Illa, degut a què el foc, que crema en ascendent i en alta intensitat, afecta una zona forestal entre la ctra BV-1341 i aquesta instal·lació. El càmping té una capacitat per unes 400 persones, però es desconeix ara mateix quanta gent hi ha a l'interior. L'avís de l'incendi s'ha donat a les 13.22 hores. El foc està resseguint el perímetre de la carretera.
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