L'alcalde atribueix "a una cigarreta o un petard" l'inici del foc de Sant Quirze Safaja
El foc s'hauria iniciat al costat d'una parada de bus molt propera a l'entrada del càmping que s'ha acabat confinant
Una cigarreta o un petard podrien ser els culpables del primer incendi gran de la temporada, que s'ha viscut aquest dimecres a Sant Quirze Safaja. El foc, que fins al moment ha cremat unes 14 hectàrees, i que ha obligat a confinar prop de 700 persones, sembla que evoluciona satisfactòriament, i podria donar-se aviat per estabilitzat. Tot i això, queden zones de difícil accés on encara es produeixen revifalles.
Encara que hauran de ser les investigacions dels Agents Rurals les que confirmin l’origen de l’incendi, l'alcalde de Sant Quirze Safaja, Carlos Lupiáñez ha dit a Regió7 que "tot apunta al fet que la culpa serà d'una cigarreta o d'un petard". El foc ha començat passada la una del migdia "a la parada del bus de la carretera BV-1341, a escassos metres de l’entrada d’un càmping", segons Lupiáñez.
L'alcalde s'ha mostrat "content que els mitjans de Bombers, ADF i tothom s'ha llençat a ajudar", i s'ha pogut evitar que l'incendi "afectés cases o persones, i això que en algun moment ha estat a prop". Precisament, l'alcalde es referia al moment quan els serveis d'extinció han decidit canviar de flanc per protegir "un centre de menors i un refugi d'animals que veien com el foc es dirigia cap allà, però finalment s'ha pogut evitar".
Ara, mentre els Bombers treballen en l'extinció total del foc, els Agents Rurals ja fa estona que treballen per a esbrinar les causes de l'incendi, amb la hipòtesi, un cop més, que la mà de l'home està al darrere de les flames.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Bombers ajuden a baixar uns excursionistes que havien fet nit a una cova de Montserrat
- La Federació Catalana de Futbol reitera a la família del petit Luca, de Castellnou, que no pot jugar en una categoria inferior a la de la seva edat
- Síndria o meló? Quina fruita és més sana?
- Joan Jubany, germà d'Helena Jubany: 'No volia que cap dels meus pares morissin sense saber la veritat, i ha passat
- Què passa realment en la teva pell si utilitzes la Nivea de llauna blava? Els experts de l'OCU avaluen la seva capacitat hidratant
- Joan-Enric Vives: 'No m’agrada quan la gent diu que ara tots els seminaristes són d’ultradreta
- Rescaten amb helicòpter tres excursionistes que havien anat a pujar el Comabona
- La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»