La moianesa Sonsoles Letang defensa les plantes de biogàs en una cimera climàtica a Londres
L’actual directora general de Canvi Climàtic, exalcaldessa de Sant Quirze, considera clau aquestes instal·lacions, com la que es projecta a Moià, en la lluita contra el metà
La directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de la Generalitat, la moianesa Sonsoles Letang (exalcaldessa de Sant Quirze Safaja i exconsellera comarcal), ha defensat a Londres l’aposta a Catalunya per la implantació de plantes de biogàs. Ho ha fet en el marc d’una de les ponències de la Setmana de l’Acció Climàtica que s’hi ha celebrat, i en la qual ha anunciat l’adhesió de Catalunya a la Coalició Subnacional d'Acció contra el Metà, que es formalitzarà durant la Setmana del Clima de Nova York
La directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental ha participat en dues sessions de treball centrades a transformar els compromisos polítics en accions concretes sobre el terreny. Letang ha destacat, en la seva primera intervenció a la taula rodona la importància dels «governs subnacionals» en la reducció d'emissions dels anomenats supercontaminants com el metà, el carboni negre i els HFC.
La directora general ha explicat que el metà representa el 16% de les emissions totals de gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya. Ha explicat que «la mitigació del metà és una prioritat climàtica que ens permet avançar simultàniament en la millora de la qualitat de l'aire i en la generació d'oportunitats econòmiques, especialment en zones rurals». I en aquest sentit s’ha posat en relleu el valor de l’Estratègia del biogàs 2024-2030, que té com a objectiu triplicar la producció d’aquest recurs. En aquest marc, ha destacat que «l’aposta per capturar el metà per generar biogàs és un exemple clar de com l’economia circular pot substituir els combustibles fòssils».
Cal recordar que, justament, al Moianès hi ha projectada per part de l’Ajuntament de Moià la implantació d’una planta de biogàs de propietat i gestió municipal, que té el suport econòmic dels fons europeus Next Generation. El PSC comarcal (Letang va ser alcaldessa amb una llista associada als socialistes) es va expressar a principi d’any, en un comunicat que va fer públic, totalment favorable a la implantació d’una planta de biogàs al Moianès, però mostrant discrepàncies en relació amb la ubicació concreta escollida i a l’operació plantejada per fer-la realitat.
Al mateix congrés celebrat a Londres, la directora d’Agricultura, Rosa Altisent, ha remarcat que Catalunya encara té un ampli marge de creixement en la implantació de plantes de biogàs si es compara amb altres regions europees amb un sector agroalimentari similar. Per aquest motiu, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació destinarà 25 milions d’euros addicionals durant els pròxims quatre anys per impulsar nous projectes i accelerar el desplegament d’aquesta tecnologia al territori.
Aquests ajuts, segons destaca el departament, tenen com a objectiu afavorir la producció d’energia renovable a partir de residus orgànics, «però també contribuir a una millor gestió de les dejeccions ramaderes, reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a les explotacions i obtenir fertilitzants orgànics de qualitat, reforçant així la competitivitat i la sostenibilitat del sector agroalimentari».
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