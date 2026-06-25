Veïns de Moià plantegen regularitzar el polígon del Prat sense ampliar l’escorxador ni fer la planta de biogàs
L’alternativa, que el govern es disposa a analitzar, proposa eixamplar l’àrea industrial cap al nord amb perspectives d’un futur enllaç amb el polígon Pla Romaní
Regularitzar el polígon del Prat de Moià mitjançant la creació d’un vial addicional que permeti la seva continuïtat cap al nord, i sense la necessitat d’ampliar l’escorxador ja existent ni de construir la planta de biogàs com planteja l’equip de govern d’Aramoià, que orienta l’expansió cap al sud. És la proposta que l’associació de veïns Moià sud per la defensa de la salut, la natura i la cultura (AVEMODES), ha fet arribar a l’Ajuntament, que diu que l’estudiarà.
La proposta sorgeix enmig de la polèmica que fa temps que s’arrossega al poble sobre com legalitzar el polígon del Prat, que ha de créixer per poder complir, entre altres coses, amb els paràmetres de zona verda i d’equipaments que requereix la llei. Fins ara, el govern d’Aramoià ha defensat l’alternativa d’expandir-lo cap al sud, en uns terrenys de la finca de Castellnou que el propietari de l’escorxador va adquirir per poder ampliar la seva activitat. Part dels terrenys els cediria a l’Ajuntament a canvi de la requalificació que l’empresa necessita per créixer. A més, com que es tracta de sòl protegit, l’operació requereix alguna construcció considerada d’interès públic, que podria proporcionar la planta de biogàs que proposa Aramoià.
La posició del govern, lligada a l’escorxador i la planta de biogàs, ha generat molta controvèrsia al poble, i per això, des d’AMEVODES s’ha fet ara un nou plantejament, que també implica una modificació urbanística de requalificació de terrenys, però obvia la seva vinculació amb aquests dos equipaments. La seva proposta parteix del fet que ara mateix, el polígon del Prat té tres vials paral·lels que enllacen amb l’avinguda del Prat, principal artèria del polígon, però que acaben en un cul-de-sac perquè el seu extrem situat més al nord desemboquen en uns camps agrícoles. Fan prop de 50 metres de llargada i una amplada de 10,5 que, al tractar-se d’uns carrers sense sortida, són insuficients per garantir les maniobres dels vehicles d’emergència que requereix la llei en cas de necessitat (18 metres de diàmetre lliures d’obstacles).
Amb la proposta de l’equip de govern aquesta deficiència no es resol, diuen els veïns. En canvi, la solució que ells plantegen implica construir un nou vial paral·lel a l’avinguda del Prat que doni sortida a aquests tres carrers pel nord, amb la qual cosa «ja es compliria amb les normatives de seguretat en cas d’incendi», apunta Esteve Padrós, membre de l’entitat veïnal. A més, «és una proposta amb perspectives de futur», afegeix, tenint en compte que la vial addicional es prolongaria amb una rotonda que, mitjançat un altre vial, més endavant podria connectar amb el polígon Pla Romaní, que hi ha uns metres més al nord, i d’aquesta manera s’aconseguiria una compactació de les dues àrees.
Per altra banda, l’alternativa dels veïns també preveu aprofitar l’operació per incloure la superfície requerida de zona verda i d’equipaments per poder legalitzar el polígon.
El govern ho estudiarà
L’associació veïnal ja ha fet arribar la seva proposta a l’Ajuntament, i «des del moment que la vam rebre, la vam traslladar als serveis tècnics perquè l’avaluïn», assegura l’alcalde, Dionís Guiteras, amb el propòsit de «reunir-nos pròximament amb els representants de l’associació per donar-los una resposta». A partir d’aquí, afegeix, «parlarem de dades i no d’apriorismes, i si la seva proposta és millor que la que nosaltres hem estat treballant i que estem enllestint, la comprem». Per altra banda, «si planteja problemes, ho parlarem exclusivament des del punt de vista tècnic, res polític. En això no es tracta del que jo o l’equip de govern pensi, sinó d’analitzar-lo tècnicament», sosté l’alcalde.
En tot el procés lligat a la regularització del polígon, l’ampliació de l’escorxador i la construcció de la planta de biogàs, Guiteras sempre ha defensat la predisposició del govern a tenir en compte altres possibles alternatives a la proposada pel propi executiu. En aquest sentit, diu que «estem molt agraïts que algú presenti una proposta. Sabem com és de difícil fer un plantejament, per la qual cosa té un enorme mèrit. Han fet un esforç que mereix un tractament i una resposta el màxim de respectuosa i argumentada, des d’un vessant tècnic, i això és el que farem en els pròxims dies», conclou.
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