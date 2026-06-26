Castellcir acollirà la 1a Trobada de Cultura Popular del Moianès aquest dissabte
Tradició, cultura popular i festa ompliran La Quintana en una jornada que vol convertir-se en una cita anual de referència al Moianès
Castellcir es convertirà aquest 27 de juny de 2026 en l'epicentre de la cultura popular amb la celebració de la 1a Trobada de Cultura Popular del Moianès, una jornada festiva que reunirà entitats i colles de tota la comarca amb un ampli programa d'activitats adreçat a tots els públics. L'esdeveniment tindrà lloc a La Quintana, a Castellcir, i combinarà tradició, música, gastronomia, dansa, foc i activitats participatives des de primera hora del matí fins ben entrada la nit. L'objectiu de la iniciativa, tal com han explicat fonts de l'organització, és mantenir viva la cultura popular del Moianès i oferir una jornada de convivència marcada per la gresca, l'alegria i la participació.
La trobada començarà a les 9 del matí amb un torneig de petanca organitzat per l'Associació Petanca de Castellcir, que s'allargarà fins a les 14 hores. Paral·lelament, entre les 11 i les 15 hores, se celebrarà un concurs de paelles a càrrec d'Activaterçol, mentre que els Bandolers de Castellterçol protagonitzaran una galejada matinal a partir de les 11 hores. A les 12 del migdia tindrà lloc l'actuació de benvinguda, amb la participació dels Falcons i els Gegants de Castellcir. Mitja hora més tard començaran els tallers infantils, organitzats per la Cabra d'Or, els Bastoners, els Geganters i l'Espai Musical de Moià.
A les 13 hores se celebrarà un vermut musical amenitzat per Júlia i Núria, de Castellcir. Aquesta activitat servirà de preludi al dinar popular de les 14 hores, organitzat per Activaterçol i la Coordinadora de Cultura Popular del Moianès. Després de l'àpat, entre les 15 i les 16.30 hores, hi haurà una sessió de PDs de sobretaula amb PD M&M, seguida, a les 16 hores, d'un mataconills refrescant organitzat per l'Associació La Flama de Castellterçol.
A les 17 hores arrencarà la cercavila, un dels actes centrals de la jornada, amb la participació dels Gegants de Castellcir, els Diables i l'Esbart Rosa d'Abril de Castellterçol, els Bastoners i la Cabra d'Or de Moià. Posteriorment, a les 18.15 hores, es farà un contrapàs i, a les 18.30 hores, es desenvoluparan diversos tallers dedicats als bastoners, les danses tradicionals i els falcons.
En el tram final de la jornada, el programa inclou un sopar popular a les 20.30 hores al Mirador de La Quintana. Tot seguit, a les 21 hores, hi haurà una representació de teatre de sobretaula; a les 21.30 hores, un taller de cabrons de La Cabra d'Or, i, a les 22 hores, un espectacle de foc protagonitzat pels Diables i el Muçol de Castellterçol. La festa es clourà a les 23 hores amb una sessió de PD de cloenda.
Durant tota la jornada també hi haurà una fira d'entitats i una barra popular, que permetran als visitants conèixer de prop les associacions i col·lectius que treballen per mantenir viva la cultura popular al Moianès. La trobada compta amb la implicació de nombroses entitats de la comarca i el suport de l'Ajuntament de Castellcir. L'objectiu és que aquesta primera edició es consolidi com un espai de convivència, intercanvi i celebració de les tradicions que formen part del patrimoni cultural del territori.
Segons expliquen des de l'organització, l'origen de la iniciativa es remunta a fa un any, quan l'Ateneu La Polseguera de Moià, en constatar l'esforç que feien les diferents entitats del Moianès per mantenir viva la cultura popular als seus municipis, va impulsar la creació de la Coordinadora de Cultura Popular del Moianès. La voluntat era establir una xarxa de suport i col·laboració entre els diferents col·lectius de la comarca. D'aquesta iniciativa neix la 1a Trobada de Cultura Popular del Moianès, amb la vocació de convertir-se en una cita anual de referència.
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