Reduir com a mínim un 60% les deixalles que es porten a l'abocador, objectiu del pas de Moià als contenidors tancats
La capital del Moianès farà aquesta setmana el canvi cap als dipòsits amb accés amb targeta personalitzada, que en el cas del de la fracció resta només es podrà obrir un cop a la setmana
«Actualment, recollim del contenidor de rebuig 17.500 tones anuals de deixalles que van a parar a l’abocador. D'aquestes 17.500 tones, el 60% és matèria orgànica, que no hi hauria d’anar. Si aconseguim descomptar aquest 60% que és de matèria orgànica perquè fem que no vagi a parar al dipòsit, l'estalvi seria enorme».
Aquestes són les dades principals que l’alcalde de Moià, Dionís Guiteras, va posar sobre la taula en el darrer ple municipal, a les portes de la implantació del nou model de recollida de la brossa, que es farà aquesta setmana. Sistema que el govern de la capital del Moianès (AraMoià-ERC) confia que permeti fer aquest salt endavant en matèria de reciclatge i en estalvi de costos de tractament. «Perquè aquesta taxa va creixent. I el que pretenem amb el tancament dels dos contenidors és que la gent posi els residus allà on toca. Com més tardem més ens costarà el rebut», hi afegia.
I és que el que Moià posarà en marxa a partir d’aquest dimecres 1 de juliol és un dels considerats sistemes avançats per incrementar els nivells de reciclatge i situar-se en els índexs que demana Europa. El model de contenidors amb accés restringit, que ha proliferat entre bona part dels municipis que formen part del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus (ens del qual formen part els municipis de la comarca i els que ho eren i ara formen part del Moianès).
Aquest sistema consisteix, bàsicament, en el fet que per obrir determinats contenidors (orgànica i resta) es disposa d’una targeta personalitzada, la qual cosa permet registrar-ne l’ús. En el cas de Moià, cada habitatge disposarà de dues targetes identificatives per poder obrir els contenidors. L’obertura també es podrà efectuar mitjançant l’aplicació mòbil BitPayt.
La matèria orgànica es podrà dipositar cada dia de la setmana accedint-hi amb la targeta, i s’hauran de llençar sempre dins de bosses compostables. Per facilitar-ne l’ús, es posarà en funcionament una màquina expenedora de bosses compostables gratuïtes, que estarà ubicada a Cal Comadran. Cada habitatge en podrà recollir fins a 60 cada 3 mesos i s’hi podrà accedir mitjançant la targeta identificativa.
La clau del sistema està, però, en el contenidor de la resta, que només es podrà obrir un dia de la setmana: els dijous o diumenges (cal tenir present que a Moià té un pes important la segona residència). Però ja es preveuen i s’estableixen casos especials. Els habitatges que necessitin dipositar bolquers o materials sanitaris podran disposar d’un ús ampliat del contenidor, prèvia sol·licitud.
Pel que fa als contenidors d’envasos, paper i cartó i vidre continuaran sent oberts i accessibles sense targeta, tal com fins ara. L’Ajuntament garanteix que a totes les àrees de recollida hi haurà disponibles les cinc fraccions.
Durant les últimes tres setmanes informadors ambientals han difós la informació sobre el nou sistema amb trobades a Cal Comadran, i han lliurat el kit amb les targetes personalitzades. Aquests agents ambientals continuaran oferint servei durant unes setmanes en una carpa a la plaça del CAP i seguiran lliurant targetes.
Al llarg d’aquests dies s’anirà fent el canvi total de contenidors, i allà on ja s’instal·lin els nous quedaran oberts fins a la posada en servei oficial del sistema, el dia 1, quan es tancaran els de les dues fraccions esmentades
Cinquena capital
Amb Moià seran ja cinc les capitals de comarca de l’àrea de Regió7 que hauran fet aquest pas cap a la implantació dels models avançats de recollida de residus, que tenen com a objectiu principal un increment dels índexs de reciclatge i, com a conseqüència, una reducció de la quantitat de brossa que va a parar a l’abocador (en el cas de Moià, al de Bufalvent de Manresa, ja que forma part del Consorci).
En concret, fins ara Manresa i, parcialment, la Seu d’Urgell han implantat el model que ha decidit assumir també la capital del Moianès. Mentre que Berga i Solsona han optat pel porta a porta. Ho tenen pendent Igualada i Puigcerdà.
Més de la meitat de les poblacions de l’àrea d’influència de Regió7 ja han apostat per algun d’aquests nous sistemes i han deixat enrere els contenidors convencionals.
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