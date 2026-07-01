La cultura popular fa pinya al Moianès: Castellcir reuneix la cultura popular de la comarca en una primera trobada marcada per la germanor
La jornada va aplegar entitats de tota la comarca amb tallers, cercavila, espectacles i activitats que van reforçar els vincles entre els col·lectius participants
Regió7
Castellcir va acollir aquest dissabte 27 de juny la 1a Trobada de Cultura Popular del Moianès, una jornada que va reunir nombroses entitats dels diferents municipis de la comarca. Va ser un dia "memorable", en què tant les persones que s'hi van acostar per gaudir de la festa com els membres de les entitats participants van poder compartir "l'alegria, la convivència i el bon ambient que caracteritzen la cultura popular", segons destaca la Coordinadora de Cultura Popular del Moianès.
La trobada es va celebrar al parc de la Quintana, on també es disputava un torneig de petanca. Durant tota la jornada hi va haver una fira d'entitats i servei de bar, mentre s'anaven succeint les diferents activitats: la galejada matinal, a càrrec dels Bandolers de Castellterçol; el concurs de paelles, organitzat per Activaterçol; l'actuació de benvinguda dels amfitrions, els Falcons i els Gegants de Castellcir; diversos tallers al llarg del dia, organitzats per la Cabra d'Or, els Bastoners, els Geganters, l'Espai Musical i Danses Tradicionals de Moià i els Falcons de Castellcir; el vermut musical amb Júlia i Núria; el dinar popular, a càrrec d'Activaterçol i la Coordinadora; la sessió de sobretaula amb PD M&M; el refrescant mataconills de la Flama de Castellterçol; el Contrapàs de l'Esbart Rosa d'Abril de Castellterçol; la cercavila; el sopar; el teatre de sobretaula d'El Remolí Teatre de Moià; l'espectacle de foc dels Diablets i el Muçol de Castellterçol, i la cloenda musical amb PD Tí.
Segons l'organització, va ser una diada "intensa" i plena d'activitat que, després de moltes hores de coordinació, muntatge i desmuntatge, va deixar els participants esgotats, però també amb "un immens sentiment de satisfacció". Més enllà de promoure la cultura popular del Moianès, aquesta primera trobada ha servit per "enfortir els vincles entre les entitats participants, que ja se senten part d'una gran família".
Un dels moments més destacats de la jornada es va viure durant la cercavila i l'espectacle de foc, quan el Muçol i la Cabra d'Or van compartir protagonisme. Ballant plegats, van demostrar que "la cultura popular és un espai de col·laboració, germanor i respecte, on les rivalitats no tenen cabuda".
Des de la Coordinadora també han volgut agrair a l'Ateneu la Polseguera de Moià la iniciativa d'impulsar aquest projecte i han expressat el desig "que aquesta trobada tingui continuïtat i que l'any vinent se'n pugui celebrar una nova edició". Així mateix, esperen que "aquesta experiència serveixi d'inspiració perquè entitats d'altres comarques s'animin a impulsar iniciatives similars i continuïn treballant per mantenir viva la cultura popular catalana".
La dificultat d'arribar a la gent
Durant la jornada de dissabte es va llegir un manifest en defensa de la cultura popular. En el text, la Coordinadora de Cultura Popular del Moianès explicava l'origen tant de l'organisme com de la mateixa trobada.
L'escrit recorda que el 28 de juny de 2025 diverses entitats de la comarca es van reunir en una taula rodona per posar en comú els reptes, les necessitats i les problemàtiques que afrontava cadascuna. L'objectiu era "trobar punts de connexió entre nosaltres i propostes de treball conjunt per superar-les".
Més enllà d'identificar les necessitats compartides, aquella reunió també va servir per posar les bases d'un projecte comú i reforçar "la voluntat de conèixer-nos més, coordinar-nos i fer suport mutu entre entitats, que, al final, compartim un mateix objectiu: promoure la cultura popular i activar, dinamitzar i incidir en la vida dels nostres respectius pobles".
La principal problemàtica detectada va ser "la dificultat per fer arribar a la gent l'activitat que cada entitat desenvolupa". Segons recull el manifest, les entitats treballen per promoure la cultura popular, però sovint es troben amb dificultats per transmetre el seu missatge i implicar la ciutadania. D'aquesta reflexió va néixer la Trobada de Cultura Popular del Moianès, amb la voluntat de demostrar que "a la comarca hi ha moltes mostres de cultura popular diferents, i que una bona forma de promoure-les és reunir-les, mostrar-les totes en un mateix dia, crear sinergies entre entitats i organitzar una diada de cultura popular del Moianès".
Així, la jornada neix amb l'objectiu de "crear un espai de trobada entre les diferents entitats culturals de la comarca i, alhora, apropar la cultura popular a tota la ciutadania de manera fàcil, oberta i participativa". Al mateix temps, també pretén "esdevenir una mostra viva de la diversitat cultural del Moianès, reunint en un mateix dia expressions de cultura popular molt diverses i donant visibilitat a la feina que moltes entitats desenvolupen durant tot l'any als seus pobles".
Finalment, el manifest subratlla que una altra de les fites és reforçar el teixit associatiu de la comarca, "creant un espai compartit on les entitats puguin coincidir, col·laborar i generar noves sinergies".
- L'entorn d'amistats i coneguts de la infermera detinguda per la mort d'Albert Santamaria reacciona amb cautela i sorpresa
- La flequera de 84 anys que treballa 20 hores al dia al negoci familiar i que s'ha fet viral: «Si un dia no fes res, simplement em consumiria»
- Google Maps i Waze obliguen als Mossos a canviar els controls a la carretera: 'Quan portes deu minuts tothom s'avisa
- Sergi Puig, agricultor de Rajadell: 'Molts pensen que provoquem incendis per descuits o per tenir la màquina deixada, però no està a la nostra mà
- Eulàlia Masana, geòloga anoienca, sobre la tragèdia a Veneçuela: 'Que hi hagi hagut dos terratrèmols seguits és excepcional
- L’emotiu comiat dels GRAE al bomber de Santpedor quan encara no se sabia que havia estat enverinat per la dona
- El pastor de la Cerdanya Armand Flaujat denuncia que li han matat dos gossos per robar-li ovelles al Baix Camp
- L'equip de Bombers de la Generalitat amb membres de Manresa guanya un concurs estatal en les categories de 'Rescat' i 'Trauma'