Santa Maria d'Oló inaugura la nova llar d'infants El Cuc: "Si volem tenir futur, hem de cuidar les famílies"
L'equipament, que ha costat 518.000 euros, duplica l'espai de l'antic centre i reforça l'aposta del municipi per l'educació de 0 a 3 anys
Santa Maria d'Oló ha inaugurat aquest divendres la nova llar d'infants El Cuc. Es tracta d'un edifici completament nou, ubicat dins el mateix recinte que l'escola i amb una superfície d'uns 200 metres quadrats. L'anterior equipament, situat en un local annex a l'Ajuntament i a l'Arxiu Municipal, tenia aproximadament 80 metres quadrats. La inversió total ha superat el mig milió d'euros. Tal com ha destacat l'alcalde, Xavier Baraut, el trasllat a les noves instal·lacions representa una millora molt significativa: "Tocava fer un pas endavant, tocava millorar", ha resumit.
La nova llar d'infants, d'una sola planta, està situada al costat de l'escola Sesmon d'Oló amb l'objectiu de concentrar tota l'oferta educativa en un mateix espai. Tot i això, es tracta de dos edificis independents i amb accessos diferenciats, dins d'un àmbit que engloba el carrer Maurici Camprubí i la plaça Primer d'Octubre. Inicialment, el centre tindrà capacitat per acollir una trentena d'infants d'entre 1 i 2 anys, distribuïts en tres espais segons la seva edat.
Durant l'acte inaugural, Baraut ha confessat que aquest era un projecte que li feia una "especial il·lusió", ja que "avui obrim un lloc on hi haurà els primers amics, les primeres cançons, els primers dibuixos que tots penjarem a la nevera, també alguna llagrimeta el primer dia —no sé si dels pares o dels fills— i, sobretot, moltes rialles".
L'alcalde ha explicat que des del primer moment l'equip de govern va tenir clar que calia apostar per aquest projecte perquè "si volem tenir futur, hem de cuidar les famílies". En aquest sentit, ha remarcat que la nova llar d'infants és un espai "per als més petits, on faran les primeres descobertes, però també perquè els pares i les mares puguin marxar tranquils".
Baraut també ha defensat que el projecte "té molt sentit", especialment perquè el nou equipament duplica la superfície de l'anterior. "Era una llar d'infants de finals dels anys noranta, amb poc més de 80 metres quadrats, que ens ha fet molt servei, però tocava fer un pas endavant", ha afirmat.
En la recta final de la seva intervenció, l'alcalde ha volgut posar en valor les hores de feina que ha comportat el projecte, tant per part de l'Ajuntament com de les treballadores de la llar d'infants. També ha remarcat que es tracta d'una inversió "inassumible" per a un municipi com Santa Maria d'Oló sense el suport d'altres administracions. "D'aquí a uns anys recordarem que els nostres fills i filles van passar per aquí. Aquesta és la inversió que realment compta, la que només es pot mesurar amb somriures i amistats", ha conclòs.
L'actuació ha tingut un cost total de 518.112,50 euros, distribuïts en 14.016,64 euros per a la redacció del projecte; 9.595,30 euros per a la direcció d'obra; 18.875,23 euros per al mobiliari i el material; i 475.625,33 euros corresponents a les certificacions d'obra. El finançament s'ha cobert principalment amb una subvenció del Pla General d'Inversions de la Diputació de Barcelona, de 344.691,66 euros, i amb un ajut de la Generalitat de Catalunya de 150.000 euros. Els 23.420,84 euros restants han estat assumits amb recursos propis de l'Ajuntament de Santa Maria d'Oló.
En l'acte d'inauguració també hi ha intervingut el vicepresident segon de la Diputació de Barcelona, Dionís Guiteras, que ha defensat el paper de l'ens supramunicipal a l'hora de garantir un repartiment equilibrat dels recursos entre els municipis. Segons ha afirmat, la Diputació treballa perquè els pobles més petits disposin dels mateixos serveis que les grans ciutats. "A la demarcació hi conviuen la capital del país i el municipi més petit. Gestionar aquesta diversitat no és fàcil, però tenim molt clar que els nens i nenes d'Oló mereixen una llar d'infants tan digna com la de qualsevol ciutat amb molts més habitants", ha assegurat.
Els parlaments els ha tancat la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, que ha recordat la seva etapa com a directora d'una llar d'infants abans d'entrar en política: "L'etapa dels 0 als 3 anys és la més important de la infància perquè és quan es desenvolupa el cervell", ha afirmat.
Tortolero també ha volgut reivindicar la feina de les educadores infantils, que ha definit com "les professionals que sovint cobren menys, dediquen més hores i continuen treballant durant el mes de juliol". Finalment, ha posat en valor el paper de les llars d'infants en la conciliació familiar i laboral, especialment per a les dones: "Sense les llars d'infants, moltes dones no haurien pogut tornar a treballar ni progressar professionalment després de ser mares. Fan una tasca de cohesió social imprescindible", ha destacat.
Espais renovats
Les noves instal·lacions disposen d'un despatx per al professorat més ampli que l'actual, diversos espais polivalents, un menjador amb una sala annexa de preparació d'aliments, un dormitori, diversos serveis, àrees d'higiene i dutxes. A més, la llar d'infants compta amb un pati propi i diferents espais de lleure.
Subscriu-te per seguir llegint
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- L’home desaparegut a Callús va arribar molt alterat a la masia on es feia el retir
- Google Maps i Waze obliguen als Mossos a canviar els controls a la carretera: 'Quan portes deu minuts tothom s'avisa
- El desaparegut a Callús és Braulio Gómez Delgado, veí d'El Viso
- La policia deté un home per fotografiar amb el mòbil noies a la piscina de Sant Joan de Vilatorrada
- Adeu als mosquits i a les picades: 4 remeis casolans que et salvaran aquest estiu
- «Volíem crear una botiga que oferís una experiència, no només un espai bonic»
- Althaia atén cada any 500 ictus i tan sols el 10% s'han de derivar a Barcelona