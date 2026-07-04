Futurs arquitectes prenen mides a l’antiga caserna de Moià
Estudiants de la UPC que participen en el taller-concurs convocat per l’Ajuntament ja han pres contacte amb l’edifici, i ara tenen 8 dies per materialitzar les seves idees per transformar-lo en un modern edifici d’habitatges
Vuit dies al davant per pensar, idear i projectar com es pot transformar el que era l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de Moià en un edifici d’habitatge públic flexible i adaptat a les noves realitats socials. Aquest és el repte que afronten durant vuit dies els estudiants d’arquitectura de la UPC que han decidit participar en el taller-concurs (workshop) intensiu que ha convocat l’Ajuntament posant-los al davant aquest cas real.
Aquest divendres, els alumnes ja han tingut una primera presa de contacte. Desplaçats fins a Moià, en una trobada que ha començat a Cal Comadran (un dels projectes del mandat), han pogut conèixer de primera mà l’edifici (de propietat municipal) que des de fa anys està totalment en desús i al voltant del qual haurà d’esprémer les seves idees.
Els equips participants definiran el programa de necessitats i desenvoluparan propostes conceptuals capaces de donar resposta als desafiaments contemporanis de l’habitatge col·lectiu. El taller planteja la rehabilitació com un procés obert i evolutiu, on la preservació i valoració del que ja és existent conviu amb la capacitat de transformar-lo. Des d’aquesta perspectiva, segons les bases de la iniciativa, «la reutilització de materials i recursos de proximitat, la flexibilitat dels habitatges i la possibilitat de reconfigurar els espais al llarg del temps esdevenen estratègies fonamentals per donar resposta a les necessitats canviants dels seus habitants».
El workshop conclourà amb dues presentacions. La primera, a l’Ajuntament de Moià, on les propostes es compartiran amb representants municipals i la comunitat local. La segona tindrà lloc a l’escola d’arquitectura, en una sessió amb arquitectes convidats que permetrà debatre i contrastar els projectes. Serà el 14 de juliol que tindrà lloc el lliurament final dels treballs, després de passar per tot aquest procés de vuit dies de reflexió, projecció i debat intern.
Tal com ja explicar Regió7, amb aquesta iniciativa el govern de Moià (AraMoià-ERC) fa el primer pas per donar nova vida a l’antiga caserna de la Guàrdia Civil. Un immoble molt visible, ja que està situat en una de les portes del municipi (a tocar de l’entrada est per la carretera C-59), i que des de fa anys és de propietat municipal. El consistori fa temps que té entre els seus plans destinar aquest edifici a habitatge públic, perquè la capital del Moianès és una de les poblacions on el mercat està especialment tensat per manca d’oferta.
Per aquest motiu, ha plantejat aquest un taller-concurs amb un grup d’estudiants d’arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) perquè aquests llancin propostes i idees per a la futura transformació de la caserna. El que es pretén és «fer una captació d’idees innovadores que ens puguin servir per després posar-les en el plec de condicions d’una licitació del projecte d’arquitectura posterior».
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