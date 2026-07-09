Moià comença la renovació de la gespa del camp de futbol
L’actual feia exactament vint anys que s’havia instal·lat i, a banda del desgast, la substitució permetrà tenir-ne una de més evolucionada i sostenible
El camp de futbol de Moià és un dels que es renova aquest estiu aprofitant l’aturada de la temporada. L’Ajuntament hi ha començat els treballs de renovació de la superfície de gespa artificial, ja molt desgastada, per una de nova i més evolucionada que preveu tenir a punt per a l’inici de la nova fase de competició. Ja s’ha començat a fer la retirada de la que hi havia fins ara, amb una actuació que suposarà una inversió de 369.000 euros.
L'herba actual es va instal·lar el 2006 i presenta un desgast evident que afecta la pràctica esportiva. I és que es tracta d’un dels equipaments més utilitzats pels infants, els joves i les famílies de la vila, com ho constata el fet que aquesta temporada ha donat servei a 16 equips i 236 jugadors.
El projecte que ara s’ha començat a executar preveu diverses actuacions de millora, la més rellevant de les quals és la substitució de la superfície de joc, ja que l’Ajuntament admetia des del moment que en va aprovar el projecte que presentava un desgast que ja dificultava el correcte desenvolupament de la pràctica esportiva, i que, per tant, calia aquesta renovació per una d’alta gamma i dissenyada específicament per a la pràctica del futbol, amb l’objectiu de millorar la qualitat del joc. També es millorarà el sistema de reg, que es revisarà i es posarà a punt, amb el manteniment dels motors i la substitució dels canons de reg per models més eficients en el consum d’aigua.
La Unió Europea va anunciar l’octubre de 2023 que, a partir de 2031, quedarà prohibit l’ús de cautxú com a material de reblert en la gespa artificial dels camps de futbol, ja que es tracta de «la font més gran d’alliberament de microplàstics afegits intencionadament al medi ambient». En aquest context, el projecte preveu la substitució del cautxú per sorra de sílice rodona, una solució que es considera més sostenible, neta i eficient.
Malgrat l’estat que ja presentava actualment, el consistori preveu recuperar part de la gespa retirada per donar-li una segona vida en espais amb una menor càrrega d’ús que el camp de futbol.
L’obra té una subvenció de 160.000 euros del Consell Català de l’Esport. Aquest ajut, emmarcat dins del Pla de xoc per a la modernització dels equipaments esportius de titularitat pública, implica un cofinançament municipal del 25%.
A Catalunya, la majoria dels camps de futbol disposen de gespa artificial, un material amb una vida útil d’entre 10 i 12 anys. En el cas de Moià, però, l’actual ja en té 20.
- Estabilitzat l'incendi iniciat a Navarcles i que va obligar a confinar 9.000 persones d'Artés i Sallent
- El foc de Navarcles i el Pont de Cabrianes, en imatges
- Lucía, 27 anys, vivint en una vila gallega de 9 habitants: 'Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc
- Diferències entre deshidratació, esgotament i cop de calor: així pots identificar-los
- L'empresa manresana Umformtechnik entra en liquidació
- Activat un avís preventiu per partícules en suspensió que afecta la Catalunya central
- David Márquez, de Manresa, un dels guanyadors de la beca de la Fundación Amancio Ortega: "Gaudeixo resolent problemes"
- Una gelateria sobre rodes refresca l'estiu de Bagà