Monistrol de Calders torna a organitzar un sopar solidari per la lluita contra el càncer infantil
El projecte Per Sempre Marta i l’AE Monistrolenca volen superar els 2.777 euros recaptats en la primera edició
El parc del Serrat de Monistrol de Calders serà l’escenari de la segona edició del sopar solidari organitzat pel projecte Per Sempre Marta, el dissabte 25 de juliol, que busca recaptar fons per la lluita contra el càncer infantil, organitzat conjuntament amb l’AE Monistrolenca i amb el suport de l’Ajuntament del municipi i de la Diputació de Barcelona.
Des de l’organització d’aquest sopar a la fresca, que comptarà amb actuacions musicals, esperen igualar o superar la xifra aconseguida en la primera edició, l’any passat, de 2.777 euros recaptats. Aquests diners van al laboratori d'investigació de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona - Cancer Pediatric Center. El preu del sopar és de 32 euros pels adults i 12 pels infants, i hi ha opcions veganes i sense gluten. Durant el sopar, també hi haurà l’actuació del grup Aly Alma Trio i, un cop acabat, el mateix conjunt musical oferirà un concert obert al públic.
El projecte Per Sempre Marta va néixer el desembre del 2019 i, des d’aleshores, ha organitzat diverses activitats i altres accions per recaptar fons per la lluita contra el càncer infantil. Aquesta iniciativa és en honor a la Marta, que va néixer l’any 2009 a Monistrol de Calders i, amb 17 mesos, li va ser diagnosticar un neuroblastoma, un tipus de càncer infantil. Va ser tractada a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i després de diverses operacions, de tractaments de quimioteràpia, radioteràpia, uns cicles d’immunoteràpia als Estats Units, i gràcies al seu caràcter i valentia, va superar la malaltia.
Al febrer de 2019, un nou càncer, aquest cop amb diagnòstic de rabdoide, la va fer tornar a lluitar contra aquesta malaltia, però aquesta vegada no el va poder superar i va morir l'agost de 2019. Des d'aleshores, un projecte, impulsat per familiars i amics i també l'AE Monistrolenca, el club de futbol del municipi, es dedica a fer les activitats «que ella li agradaven i que la representen» per poder recaptar fons en la investigació sobre el càncer infantil.