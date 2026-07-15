Incendi en una zona forestal a Sant Quirze Safaja
El foc ha saltat la carretera que uneix Centelles amb Sant Feliu de Codines i provoca algun focus secundari
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dimecres a la tarda en un incendi forestal a Sant Quirze Safaja. El foc, que ja ha cremat 20 hectàrees, s’ha declarat poc després de les tres, crema amb intensitat i està llançant focus secundaris. Les flames han travessat la C-1413b, la carretera que uneix Centelles amb Sant Feliu de Codines.
Els serveis d'emergències han rebut l'alerta pel foc a les 15.09 h. Els Bombers hi treballen amb 18 dotacions terrestres i 3 aèries i també s'hi han desplaçat efectius de la Federació d'ADF del Bages-Moianès i de la del Vallès Occidental. També s'hi han afegit 4 avionetes de vigilància i atac de les que treballaven a l'incendi de Querol. L'objectiu ara per ara del dispositiu és atacar el flanc esquerre ja que és el que es podria obrir.
Segons han informat fonts dels Bombers, les flames s’haurien originat a la mateixa zona on ja va haver un altre foc el 24 de juny passat. El foc coincideix amb l'episodi més crític de l'onada de calor a la Catalunya central, on es preveu que les temperatures freguin els 40 graus durant les properes hores. Precisament la calor, sumada a la sequedat acumulada als boscos, converteixen les masses forestals de comarques com el Moianès en espais amb un risc molt elevat d'incendi. S’està valorant si s’han de dur a terme confinaments.
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