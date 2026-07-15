Evacuen un càmping i una casa de colònies per l'incendi de Sant Quirze Safaja
També s'han confinat un hostal i algunes cases aïllades per un foc que afecta 70 hectàrees
ACN
L'incendi que crema aquesta tarda a Sant Quirze Safaja ha obligat a desallotjar un Centre Residencial d'Acció Educativa, el Mare de Déu del Roser, Puig d'Olena. Els Mossos d'Esquadra han traslladat els nens i els monitors, en total unes 30 persons que s'hi acullen, cap a una zona segura, perquè l'incendi es dirigia cap allà. En concret, han estat portats al pavelló de Centelles. També han evacuat preventivament la casa de colònies Can Miqueló i el càmping l'Illa. Els ocupants del càmping s'han portat al pavelló de St Quirze i els de la casa colonies a Aiguafreda. A més, s'ha demanat el confinament de l'Hostal Rural Mas Blanc i el Pla de Casanova.
Els Bombers han rebut l'avís a les 15.09 hores i fins al punt s'hi han desplaçat divuit dotacions terrestres i tres d'aèries. Segons han informat fonts del cos, les flames s'haurien originat a la mateixa zona on ja va haver-hi un altre foc el 24 de juny passat i haurien saltat a la carretera que uneix Centelles amb Sant Feliu de Codines i hauria llançat algun focus secundari. Els efectius centren els seus esforços en el flanc esquerre que és el que té més risc d’obertura.
- La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida
- Daniel Corrales Álvarez, diabètic de Manresa: «No demano que em regalin res, només un lloc on poder viure»
- La vídua del líder veïnal de la Balconada, de Manresa, Juan Manuel Zornoza, diu que se l'ha homenatjat 'tard i malament
- Una columna de fum activa les dotacions de Bombers i ADF a Rubió
- Un estudi amb lideratge manresà certifica que els infants de 0 a 3 anys són capaços de desenvolupar pensament científic
- Una manresana, investigada per formar part d'una xarxa que va ciberestafar gairebé 546.000 euros a una empresa
- Xoc aparatós entre un cotxe i un autocar a la confluència de la Muralla del Carme de Manresa amb la carretera de Vic
- Aquesta és la millor ciutat de Catalunya per formar una família: és la 15a del món i la primera d’Espanya