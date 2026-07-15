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Evacuen un càmping i una casa de colònies per l'incendi de Sant Quirze Safaja

També s'han confinat un hostal i algunes cases aïllades per un foc que afecta 70 hectàrees

Incendi a la zona forestal de Sant Quirze Safaja

Incendi a la zona forestal de Sant Quirze Safaja

Oscar Bayona

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Eduard Font Badia

ACN

Sant Quirze Safaja

L'incendi que crema aquesta tarda a Sant Quirze Safaja ha obligat a desallotjar un Centre Residencial d'Acció Educativa, el Mare de Déu del Roser, Puig d'Olena. Els Mossos d'Esquadra han traslladat els nens i els monitors, en total unes 30 persons que s'hi acullen, cap a una zona segura, perquè l'incendi es dirigia cap allà. En concret, han estat portats al pavelló de Centelles. També han evacuat preventivament la casa de colònies Can Miqueló i el càmping l'Illa. Els ocupants del càmping s'han portat al pavelló de St Quirze i els de la casa colonies a Aiguafreda. A més, s'ha demanat el confinament de l'Hostal Rural Mas Blanc i el Pla de Casanova.

Els Bombers han rebut l'avís a les 15.09 hores i fins al punt s'hi han desplaçat divuit dotacions terrestres i tres d'aèries. Segons han informat fonts del cos, les flames s'haurien originat a la mateixa zona on ja va haver-hi un altre foc el 24 de juny passat i haurien saltat a la carretera que uneix Centelles amb Sant Feliu de Codines i hauria llançat algun focus secundari. Els efectius centren els seus esforços en el flanc esquerre que és el que té més risc d’obertura.

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Evacuen un càmping i una casa de colònies per l'incendi de Sant Quirze Safaja

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