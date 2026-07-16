Controlat l'incendi de Sant Quirze Safaja
Els Bombers aniran retirant efectius i només deixaran 4 vehicles a la nit per assegurar la zona
Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat aquesta tarda l'incendi de Sant Quirze Safaja, que va quedar estabilitzat dimecres al vespre després de cremar un centenar d'hectàrees. Els Bombers aniran retirant efectius de manera progressiva al llarg d'aquesta tarda - vespre, fins que a la nit només quedin sobre el terreny 4 vehicles d'aigua i algun de comandament.
El foc va començar dijous poc després de les tres de la tarda, i va començar a cremar amb molta intensitat, llançant focus secundaris. Les flames van travessar la C-1413b, la carretera que uneix Centelles amb Sant Feliu de Codines, que es va haver de tallar al trànsit. El foc va empènyer a marxar als ocupants del Centre Residencial d'Acció Educativa Mare de Déu del Roser - Puig d'Olena, que van desallotjar l'edifici amb els seus monitors. A poc a poc han anat retornant a la seva residència, com també ho han fet els evacuats la casa de colònies Can Miqueló. Es tracta de llocs que van haver de ser evacuats degut a la proximitat de les flames, o al fet que l'incendi, que cremava amb virulència, es dirigia cap a aquella direcció, malgrat que finalment cap edificació no va resultar afectada. L'incendi també va obligar a confinar les cases del Pla de la Casanova, l’hostal rural Masblanc i la Rovineta, situades als termes de Sant Quirze Safaja i Sant Martí de Centelles.
El foc, que va començar gairebé al mateix lloc que el que es va declarar per Sant Joan, va afectar un centenar d'hectàrees, la meitat de les quals pertanyien a un mateix propietari.
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