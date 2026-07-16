Els menors desallotjats per l'incendi de Sant Quirze Safaja encara no han pogut tornar a la residència
Encara que la situació s'ha clmat força a la zona de l'incendi, encara no s'hi pot circular lliurement
Els menors del Centre Residencial d'Acció Educativa Mare de Déu del Roser - Puig d'Olena, que ahir van ser desallotjats amb els seus monitors per culpa de l'incendi de Sant Quirze Safaja, encara no han pogut tornar a la seva residència. Tampoc han pogut tornar els evacuats la casa de colònies Can Miqueló i el càmping l'Illa. Es tracta de llocs que van haver de ser evacuats degut a la proximitat de les flames, o al fet que l'incendi, que cremava amb virulència, es dirigia cap a aquella direcció, malgrat que finalment cap edificació no va resultar afectada. L'incendi també va obligar a a confinar les cases del Pla de la Casanova, l’hostal rural Masblanc i la Rovineta, situades als termes de Sant Quirze Safaja i Sant Martí de Centelles.
L'alcalde accidental de Sant Quirze Safaja, Josep Lluís Roger, "demanava a tothom que "extremés les precaucions. Encara que ja no crema com ahir, els Bombers necessiten les vies lliures per a seguir treballant, i val més no afegir riscos addicionals", en referència al retorn a casa dels desallotjats. La trentena de persones que estaven al CRAE Puig d'Olena van marxar ells mateixos, abans de ser evacuats, al centre Can Tries de Centelles, on seguien aquest matí, mentre que un centenar de persones, inclosos una vuitantena de nens, es van autoevacuar una casa de colònies d'Aiguafreda, on seguiran fins aquesta tarda, com a mínim. Estaven fent unes colònies d'anglès i d'astronomia, i són nois i noies de tot Catalunya.
L'alcalde accidental de Sant Quirze Safaja deia que "afortunadament ningú ha pres mal. Van tenir un ensurt per Sant Joan, però aquest ha estat pitjor". Roger afegia que "ja n'hem tingut uns quants, d'incendis. Cal tenir en compte que aquí, empreses i cases estan envoltades de bosc".
L'incendi està estabilitzat des d'ahir al vespre, i va cremar unes 97 hectàrees, segons dades provisionals dels Agents Rurals.
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