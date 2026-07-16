Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi Rubió-CastellfollitCondemna germà Pedro SánchezViolència de gènereLuis GoytisoloJosep PedrerolBus Manresa-BarcelonaCervesa
instagramlinkedin

La meitat de les hectàrees calcinades a Sant Quirze Safaja són d'un únic propietari

Les ADF van ajudar a apagar les flames de l'incendi en un primer moment, però se'ls va acabar l'aigua

Vista general de la finca cremada

Vista general de la finca cremada / Nia Escolà / ACN

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

Sant Quirze Safaja

L'incendi de Sant Quirze Safaja ha cremat fins al moment unes 100 hectàrees. D'aquestes, una cinquantena són de la finca de Jaume Ferrer. És un dels veïns més afectats per l'incendi que, segons ha explicat, va començar a cremar molt a prop seu. "Vaig córrer cap allà i vaig trobar els ADF de Sant Quirze. Mentre vam tenir aigua vam estar apagant el foc, però es va acabar i l'incendi va anar creixent", ha relatat. "Quan et trobes així, no s'hi pot fer res".

En total se li han cremat 50 hectàrees de pi roig i alzina que se sumen a les 13 que ja se li van cremar durant l'incendi de finals de juny. Aquest any havia començat a fer gestió forestal a la finca, però considera "insuficients" els ajuts de l'administració. Jaume Ferrer ha explicat que "sempre és una mala visió que se't cremi tot d'aquesta manera". I ha assegurat que quan s'intenta apagar un incendi, s'arriba a un punt que ja "no s'hi pot fer res", i és qüestió dels mitjans aeris "que puguin aturar el foc".

Notícies relacionades

Els Agents Rurals estan investigant les causes de l'inici de l'incendi i, de moment, no confirmen cap hipòtesi. Amb tot, el propietari forestal opina que l'incendi que li ha calcinat 50 de les 120 hectàrees de la seva finca ha estat provocat. "Van trucar i van dir que l'incendi havia revifat, però no va revifar, un o altre el va encendre", ha dit. "Vaig veure el lloc que cremava, en una carretera, i pel cantó dret i esquerre no havia travessat el foc. No es veia que hagués travessat per enlloc", ha insistit. A més, Ferrer assegura que el punt on va iniciar-se el foc aquest cop "coincideix" amb el punt on va acabar el foc que va cremar la zona per Sant Joan. "El van començar allà perquè penséssim que havia revifat", ha afegit.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida
  2. L'Hospital de Cerdanya, contra la planta més verinosa del Pirineu: un pla de divulgació vol prevenir intoxicacions per tora blava
  3. Un estudi amb lideratge manresà certifica que els infants de 0 a 3 anys són capaços de desenvolupar pensament científic
  4. Estabilizat l'incendi de Sant Quirze Safaja després de cremar 97 hectàrees
  5. Ot Santacreu, promesa manresana de les ciències a Catalunya: 'Quan estudies, si no hi dediques temps i les coses no surten, és fàcil acabar frustrat
  6. Aquesta és la millor ciutat de Catalunya per formar una família: és la 15a del món i la primera d’Espanya
  7. Daniel Corrales Álvarez, diabètic de Manresa: «No demano que em regalin res, només un lloc on poder viure»
  8. Joan Garcia, Eric Garcia i Marc Pubill, a 90 minuts de ser campions del Mundial

L'hospital de Manresa impulsa amb el de Terrassa i de Sabadell un Comprehensive Cancer Center

L'hospital de Manresa impulsa amb el de Terrassa i de Sabadell un Comprehensive Cancer Center

El nombre d'habitatges visats creix el 5,3% a la Catalunya central el primer semestre

El nombre d'habitatges visats creix el 5,3% a la Catalunya central el primer semestre

Nou contenidor cremat a Manresa

Nou contenidor cremat a Manresa

Contenidor cremant al carrer Cintaires de Manresa

Catalunya queda fora del rànquing de graduats universitaris amb més contractes indefinits

Catalunya queda fora del rànquing de graduats universitaris amb més contractes indefinits

Puigdemont adverteix al Suprem que si no li aplica l’amnistia xocarà contra «el dret europeu»

Puigdemont adverteix al Suprem que si no li aplica l’amnistia xocarà contra «el dret europeu»

Dos rucs extraviats d’una zona de pastura a Collserola tallen la ronda de Dalt de Barcelona

Dos rucs extraviats d’una zona de pastura a Collserola tallen la ronda de Dalt de Barcelona

Catalunya emet un avís per contaminació atmosfèrica i mala qualitat de l’aire davant l’arribada d’una intensa calima

Catalunya emet un avís per contaminació atmosfèrica i mala qualitat de l’aire davant l’arribada d’una intensa calima
Tracking Pixel Contents