Estudiants de la UPC entreguen sis projectes per reformar l’antiga caserna de Moià
L’Ajuntament valora positivament la iniciativa pionera i espera poder tenir encarregat el projecte definitiu de la remodelació a finals d’any
La UPC i l’Ajuntament de Moià han impulsat un projecte conjuntament perquè alumnes d’un workshop -un curs exprés- d’estiu impartit a la facultat d’arquitectura de la universitat es dediqués a modelar el que ha de ser la reforma de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil. El resultat dels vuit dies de feina són sis projectes, amb grans diferències però també en punts en comú, que els alumnes, de cursos diferents i de diverses nacionalitats, han realitzat després de conèixer la realitat del terreny de primera mà i exposar-ho a arquitectes de la comarca i a professors universitaris. El consistori agafarà totes les idees i les treballarà per aconseguir tenir un projecte que es transformi en realitat.
El regidor de Projectes Estratègics del municipi, Jacint Monsech, explicava que ara, la feina és «aterrar les idees». Explica que parlaran amb tots els grups municipals i amb la ciutadania per saber quines de les propostes «són adoptables». «La nostra ambició és que abans de finals d’any aquest projecte estigui assignat a un estudi d’arquitectes perquè pugui començar a treballar», assegura. A partir d’aquí, s’hauran d’esperar a tenir el projecte definitiu i, aleshores, podran saber aproximadament quant finançament necessitaran. «Si no tenim el projecte, no podem dimensionar els recursos». Malgrat això, assegura que «això ha d’estar enllestit abans possible perquè hi ha necessitat», alineant-se amb les diverses polítiques d’habitatge que ja s’estan duent a terme al municipi, en que s’ha apostat per rehabilitar diversos edificis.
Aquest projecte pioner ha estat molt ben valorat tant per l’Ajuntament com per l’ens universitari. Monsech assegura que «és un procés de treball molt nou i molt innovador. Estem treballant d’una manera, a l’hora d’abordar un projecte d’aquestes característiques, que no té a veure amb els processos d’arquitectura que fins ara s’havien fet». L’objectiu era fer habitatges de «lloguer de primeres ocupacions, com diem nosaltres. El primer habitatge de joves, el primer habitatge després de separar-te… hi ha moltes tipologies de persones que necessiten una temporalitat. No necessàriament uns mesos, un temps concret».
Amb aquest projecte, es vol posar punt final a un serial de fa gairebé vint anys, quan ja es preveia transformar l’espai en un bloc d’habitatge públic. Problemes burocràtics i, sobretot, econòmics, van anar endarrerint el projecte i l’edifici s’ha anat degradant, a l’espera d’una reforma que, ara sí, sembla veure la llum al final del túnel.
Molt bona acollida
Després de fer un intens treball de camp, on van poder veure l’edifici de primera mà, els alumnes van exposar els seus projectes, primer davant d’arquitectes del Moianès, i després davant dels professors de la UPC. «Hem rebut molt bona acollida per la iniciativa, i els projectes han agradat molt», relata Monsech. «A tothom a qui expliquem aquesta manera de treballar li ha semblat molt interessant. Si volem cercar innovacions, elements diferencials, que puguin aportar valor en el projecte, seran benvinguts».
La relació entre consistori i UPC ha sigut d’allò més fàcil. «Primer hi ha les persones, i les persones amb les quals nosaltres hem treballat de la universitat ens ho han posat molt fàcil. Amb el Jordi Franquesa, que ha liderat aquest projecte des de la UPC, és una persona qui ens ha posat moltes facilitats. Parlem el mateix llenguatge, tenim els mateixos interessos, i la universitat està molt interessada en fer projectes reals». Fins i tot, explicava que, durant la presentació davant els professors, «tothom se’n feia creus que, amb un temps rècord, hi hagués aquesta qualitat de propostes i aquest nivell de definició». «Això s’ha fet en deu dies, i els professors deien que aquest resultat l’obtenien al cap de quatre mesos, a les seves assignatures».
I un cop acabat això, es plantegen tornar a col·laborar. «Ja tenim altres projectes amb la UPC que estem explorant com ho podem entomar». La voluntat és poder-ho incloure dins del curs regular, ja que quan es va plantejar aquesta opció, els programes de curs ja estaven tancats, i per això s’ha hagut de fer a l’estiu. «Tenim sobre la taula un altre projecte prou ambiciós. Pensem que aquesta col·laboració no ha fet més que començar i que pot tenir molt recorregut», expressa Monsech.
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