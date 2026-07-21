La comunitat educativa de Moià demana que el Govern reconsideri la decisió de tancar una línia a 3r i una a 1r d'ESO
Volen que es tingui en compte el marc normatiu, els principis de planificació educativa i la realitat dels centres
Laura Busquets (ACN)
Membres de la comunitat educativa de Moià han demanat aquest dimarts al Govern que reconsideri decisió de tancar una línia a 3r de Primària a l'escola Josep Orriols i una altra de 1r d'ESO a l'Institut Moianès. "No basem la petició en una oposició genèrica als ajustos", ha dit Martí Prats, membre de l'AFA de l'escola Josep Orriols. Defensen que es tingui en compte el marc normatiu, els principis de planificació educativa, i la realitat dels centres afectats. Segons han explicat, ja d'inici a primària hi haurà 26 alumnes a l'aula, sobrepassant la ràtio, mentre que a l'institut es passarà de 3 línies a 2, cadascuna amb 29 alumnes. Junts, ERC, els Comuns i la CUP han donat suport a la petició que han fet a la Comissió d'Educació del Parlament.
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